Oscar-Überraschung: Der beste Superhelden-Film seit Jahren verliert gegen ein Fantasy-Meisterwerk

Marvel-Müdigkeit im Kino? Letztes Jahr trotzte ein richtig starker Superhelden-Film dieser Diagnose. Bei den Oscars 2024 konnte er sich allerdings nicht durchsetzen.

Die Oscars 2024 gingen ohne große Überraschungen über die Bühne. Christopher Nolans wuchtiger Oppenheimer räumte die meisten Trophäen ab, inklusive Bester Film und Beste Regie. Im Animationssegment wurde dennoch eine Entscheidung getroffen, die sich gegen die gängigen Prognosen der diesjährigen Oscar-Verleihung stellte.

Fünf Filme waren dieses Jahr für den Oscar als Bester Animationsfilm nominiert: Elemental, Nimona, Robot Dreams, Der Junge und der Reiher und Spider-Man: Across the Spider-Verse. Für viele Expert:innen galt der Sieg des Marvel-Abenteuers gesetzt. Nicht zuletzt hat der Film eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter sich.

Marvel muss sich Fantasy-Epos geschlagen geben: Ein Reiher schnappt Spider-Man den Oscar weg

Spider-Man: Across the Spider-Verse entpuppte sich vergangenes Jahr als der kreative Freiheitsschlag des Superhelden-Kinos, das zuletzt mehr und mehr an Zugkraft verloren hat. Der wilde Multiversums-Streifzug konnte fast 700 Millionen US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo ) und wurde von Kritik wie Publikum gefeiert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Across the Spider-Verse schauen:

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Trailer 3 (Deutsch) HD

Verschiedene Animationsstile treffen auf eine mitreißende Superhelden-Geschichte, die selbst nach über zwei Dekaden an Spider-Man-Filmen etwas Frisches ausstrahlt. Gegen Altmeister Hayao Miyazaki (Prinzessin Mononoke, Mein Nachbar Totoro) hatte der energiegeladene Marvel-Blockbuster aber keine Chance. Der Junge und der Reiher hat ihm den Oscar weggeschnappt.

Zehn Jahre haben wir auf den neuen Film von Anime-Meister Miyazaki gewartet – und das Warten hat sich gelohnt. Anfang des Jahres kam Der Junge und der Reiher ins Kino und beeindruckte als eigenwilliger Fantasy-Film voller faszinierender Welten und Figuren. Den Oscar für den Besten Animationsfilm hat er definitiv verdient.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Junge und der Reiher schauen:

Der Junge und der Reiher - Trailer (Deutsch) HD

Ein Gewinn für die Geschichtsbücher: Der Junge und der Reiher ist erst der zweite handgezeichnete Animationsfilm, der in der Kategorie ausgezeichnet wurde. Ins Leben gerufen wurde der Oscar für den Besten Animationsfilm im Jahr 2001 mit Shrek als Gewinner. Der 3D-Animationsfilm gab dann auch gleich die Richtung vor.

Mit Ausnahme von Chihiros Reise ins Zauberland, der ebenfalls von Miyazaki stammt, sind die meisten Gewinner in der Kategorie 3D-Animationsfilme. Zwei weitere Ausnahmen gab es 2005 und 2022 mit Wallace & Gromit: Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen und Pinocchio, die als Stop-Motion-Animationsfilme umgesetzt wurden.

Wo kann man Spider-Man: Across the Spider-Verse und Der Junge und der Reiher schauen?

Spider-Man: Across the Spider-Verse könnt ihr aktuell bei Netflix im Streaming-Abo schauen. Darüber hinaus ist der Film auf den üblichen Wegen im Heimkino erschienen. Der Junge und der Reiher startete am 4. Januar 2024 in den deutschen Kinos. Bislang gibt es keine konkreten Details zur Heimkinoveröffentlichung.