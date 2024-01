Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 25 Jahre im TV: Das Ende verwirrt immer noch

Bei Tele5 läuft am Sonntag ein Sci-Fi-Mystery-Mix, der im Lauf der Jahre zum absoluten Kultfilm wurde. Bis heute rätseln Fans über das geniale Mindfuck-Ende.

Vor 23 Jahren erschien mit Donnie Darko ein einzigartiger Mix aus Genres wie Coming-of-Age-Film, Mystery-Mindfuck und Sci-Fi-Rätsel, der in Deutschland gar nicht ins Kino kam. Erst später wurde der Film auf DVD auch hierzulande zum absoluten Kult, der spätestens mit dem Finale viele Diskussionen auslöste. Tele5 strahlt das brillante Spielfilmdebüt von Richard Kelly am Sonntagabend aus.

Sci-Fi-Kult im TV: Das ist die Handlung von Donnie Darko

Die Story des Films dreht sich um den Teenager Donnie (Jake Gyllenhaal), der den Einsturz einer Flugzeugturbine in sein Zimmer überlebt. Das gelang ihm nur, da ihn ein Mann in einem Hasenkostüm namens Frank in den Garten gelockt hat, um Donnie zu sagen, dass die Welt in 28 Tagen und 6 Stunden untergehen wird.

Donnie Darko begeistert und verwirrt über 20 Jahre später noch immer

Die schräge Ausgangslage von Richard Kellys Spielfilmdebüt ist der Anfang für eine schräge, mitreißende Odyssee. Donnie Darko funktioniert genauso als Highschool-Außenseiter-Geschichte mit 80s-Popkultur-Referenzen wie als kluges Genre-Experiment, das Zeitreise-Ideen mit beunruhigenden Horror-Elementen vermischt.

Der Streifen ist wahrscheinlich auch heute noch ein Kultfilm, weil sich endlos über die Story diskutieren lässt, die vor allem mit dem Mindfuck-Ende bis heute Fragen aufwirft.

Ascot Elite Donnie Darko

Wann läuft Donnie Darko im TV?

Tele5 strahlt den Sci-Fi-Mindfuck am 28. Januar 2024 um 22:10 Uhr aus. In einer Streaming-Flatrate gibt es den Film zurzeit nirgends. Ansonsten könnt ihr Donnie Darko bei Amazon Prime leihen oder kaufen. *

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.