Heute läuft einer der besten Western aller Zeiten im TV: Mit gleich 3 Hollywood-Legenden gehört er zur absoluten Königsklasse

John Wayne und James Stewart brauchten Jahre, bis sie gemeinsam in einem Western vor der Kamera standen. Das Ergebnis ist ein Meisterwerk, das heute Nacht im Fernsehen läuft.

20 Jahre lang war der Western das, was der Superheldenfilm für uns heute darstellt: das dominierende Hollywood-Genre. Zwei Schauspieler verkörpern das Goldene Zeitalter der Cowboy-Legenden wie wenige andere. Als sie zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera standen, war der Western schon im Niedergang begriffen. Der Mann, der Liberty Valance erschoß kam 1962 ins Kino und vereinte John Wayne und James Stewart in einer nachdenklichen Auseinandersetzung mit der Mythenbildung im Grenzland. Für sein Meisterwerk gewann John Ford auch einen hervorragenden Bösewicht.

Darum geht es in dem Western, der einen mehr als guten Ruf genießt

Die USA am Anfang des 20. Jahrhunderts: Der angesehene US-Senator Ransom Stoddard (James Stewart) reist zusammen mit seiner Frau Hallie (Vera Miles) aus der Hauptstadt an, um an der Beerdigung des ehemaligen Revolverhelden Tom Doniphon (John Wayne) in einer kleinen Stadt im Westen teilzunehmen.

Die Verbindung zwischen den beiden Männern besteht in einem ungelösten Geheimnis hinter einer bedeutenden Legende: Wer hat tatsächlich die kleine Pionierstadt Shinbone von den Bedrohungen des gewalttätigen Desperados Liberty Valance (Lee Marvin) befreit? In Rückblenden erfahren wir, was vor 25 Jahren wirklich geschah.

Paramount Der Mann, der Liberty Valance erschoß

Lee Marvin (Point Blank) gibt den rücksichtslosen Schurken Liberty Valance, der das Städtchen Shinbone in Angst und Schrecken versetzt. Er ist die Personifizierung von Chaos und Gewalt in einer Gegend, in der die "Zivilisierung", also die Staatenbildung, noch nicht abgeschlossen wurde.

Jimmy Stewarts Anwalt Ransom Stoddard verkörpert die Gegenbewegung: Recht und Gesetz, das aus dem fernen Washington D.C. in den Westen hereinragt. Er ist kein Schwächling, aber dem Revolverschurken Valance gnadenlos unterlegen. Dazwischen steht John Waynes altmodischer Westernheld, der seine Probleme auf eigene Faust löst. In dem Paragrafen-Reiter sieht er eine neue Epoche heranwehen. Denn in einer Welt mit einem verlässlichen Rechtswesen, Bundesstaaten und Volksvertretern haben Menschen wie Liberty Valance und Tom Doniphon keinen Platz mehr.

Der Western gehört zu den besten Filmen überhaupt

John Ford hat sich in einigen anderen Western-Filmen mit der Mythenbildung beschäftigt, darunter Der schwarze Falke mit Wayne in seiner wohl größten Rolle. Dessen epischen Landschaftsaufnahmen setzt "Liberty Valance" kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder in einem Kleinstadt-Setting entgegen. Andere Western leben von Reise-Bewegungen, in diesem Film tauchen wir in die Grenzland-Gesellschaft ein und beobachten, wie politische Ideale von Repräsentation und Pressefreiheit in einem Gemeinwesen Wurzeln schlagen, das nur mit einem Fuß Teil der Vereinigten Staaten ist.

Das klingt erstmal ziemlich trocken. In den Händen von John Ford und seinem von Schauspiellegenden überquellenden Ensemble ergibt sich daraus eine tiefsinnige Beschäftigung mit dem Heldentum, dessen Schicksale ans Herz gehen. Gerade John Waynes Tom verbirgt unter dem Cowboy-Hut ein zutiefst tragisches, liebenswertes Seelchen, das man fast schon beschützen will – selbst wenn er einen beim Versuch K.-o. schlagen würde. Nicht von ungefähr taucht Der Mann, der Liberty Valance erschoß auf einschlägigen Bestenlisten auf, darunter die Liste der besten Filme aller Zeiten des renommierten Sight and Sound-Magazins .

Der Mann, der Liberty Valance erschoß im TV und im Stream nachholen

Der Western-Klassiker läuft in der heutigen Nacht auf Samstag, den 27. Januar, ab 00:30 Uhr im BR.

Da zu dieser Uhrzeit nicht jede:r gebannt vor der Mattscheibe hockt, bietet sich die Streaming-Alternative an. Eine TV-Wiederholung gibt es nicht, aber Der Mann, der Liberty Valance erschoß gehört auch zum Katalog von Sky/WOW.