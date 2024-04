Heute laufen zwei brandneue Folgen von The Rookie im Free-TV – die gibt's nicht mal bei Netflix

Heute ist ein guter Tag für alle The Rookie-Fans in Deutschland. Zur Primetime könnt ihr die neuesten zwei Folgen der Free-TV-Premiere von Staffel 5 schauen, die noch nicht einmal bei Netflix sind.

Letzte Woche startete die Free-TV-Premiere der 5. Staffel von The Rookie. Fans haben lange gewartet, dass die neuen Folgen außerhalb eines Pay-TV-Angebots und Streaming-Abos verfügbar sind. Jetzt ist es endlich so weit. ZDFneo zeigt alle 22 Episoden ohne Werbeunterbrechung. Heute treffen Kapitel 3 und 4 ein.

Die Geschichte von The Rookie dreht sich um den von Nathan Fillion verkörperten John Nolan, der in seinen 40ern beschließt, einen neuen Weg für sein Leben einzuschlagen. Vorbei sind die Tage als Bauunternehmer. Nolan will als Polizist beim Los Angeles Police Department anfangen – und ist dort inzwischen angekommen.

The Rookie Staffel 5 mit Nathan Fillion: ZDFneo zeigt heute Abend Folge 3 und Folge 4 als Free-TV-Premiere

In der 5. Staffel von The Rookie gehört Fillions Nolan längst zum eingespielten Polizei-Team der sonnigen Metropole in Kalifornien. Dennoch stehen er und seine Kolleg:innen tagtäglich vor neuen Herausforderungen, so auch in den beiden Episoden, die heute im Free-TV bei ZDFneo laufen. Für Nolan wird es besonders spannend.

Um 20:15 Uhr läuft Staffel 5, Folge 3: Die Episode trägt den Titel Der Jäger (im Original: Dye Hard) und erzählt von der jungen Celina Juarez (Lisseth Chavez), die Nolan als seine erste Rekrutin zur Seite gestellt wird. Obwohl Nolan am Anfang selbst ein Außenseiter beim LAPD war, fällt es ihm schwer, sich in Juarez' Kopf und ihre unkonventionelle Herangehensweise an den Job hineinzuversetzen.

Um 22:55 Uhr läuft Staffel 5, Folge 4: In der nächsten Episode – namentlich Die Henkersmahlzeit (im Original: The Choice) – meldet sich Rosalind Dyer (Annie Wersching) zurück und will Rache. Fortan schwebt Bailey Nune (Jenna Dewan) in Lebensgefahr. Um sie zu retten, muss das LAPD mit dem FBI zusammenarbeiten, auch wenn es zwischen den beiden Parteien Differenzen gibt.

ABC Nathan Fillion in The Rookie

Die neuen Folgen werden direkt hintereinander gezeigt. Ihr könnt euch heute Abend also auf knapp eineinhalb Stunden beste The Rookie-Unterhaltung bei ZDFneo einstellen. Auch die Termine für die nächsten Wochen sind schon bekannt.

Die Sendetermine von The Rookie Staffel 5 bei ZDFneo:

Staffel 5, Folge 5 kommt am 25. April 2024



kommt am 25. April 2024 Staffel 5, Folge 6 kommt am 25. April 2024

kommt am 25. April 2024 Staffel 5, Folge 7 kommt am 2. Mai 2024

kommt am 2. Mai 2024 Staffel 5, Folge 8 kommt am 2. Mai 2024

kommt am 2. Mai 2024 Staffel 5, Folge 9 kommt am 16. Mai 2024

kommt am 16. Mai 2024 Staffel 5, Folge 10 kommt am 16. Mai 2024

kommt am 16. Mai 2024 Staffel 5, Folge 11 kommt am 23. Mai 2024

kommt am 23. Mai 2024 Staffel 5, Folge 12 kommt am 23. Mai 2024

Die übrigen Sendetermine sind stehen noch nicht fest. Es ist aber davon auszugehen, dass ZDFneo den bisherigen Rhythmus beibehält, was bedeutet, dass wir uns auch im Juni und Juli jeden Donnerstag über neue Folgen von The Rookie freuen dürfen.

Streaming-Alternative: The Rookie Staffel 6 ist noch nicht bei Netflix, aber dafür bei WOW und Disney+

Bei Netflix konnte The Rookie bisher große Erfolge feiern. Die 5. Staffel steht dort aber noch nicht als Stream zur Verfügung. Wenn ihr diese unabhängig vom TV-Programm schauen wollt, müsst ihr auf Disney+, WOW oder die ZDF-Mediathek ausweichen. WOW bietet sogar schon die Folgen der 6. Staffel frisch aus den USA an.

