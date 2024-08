Heute läuft der perfekte Action-Blockbuster im TV: Auch nach dem 100. Mal wird er nicht langweilig

Der vielleicht beste, aber auf jeden Fall coolste Action-Film einer ganzen Generation kommt heute Abend im TV. Ihr dürft ihn euch nicht entgehen lassen.

Egal, wie oft ihr den Kultfilm Stirb Langsam schon gesehen habt: Ein weiteres Mal Anschauen lohnt sich auf jeden Fall. Immerhin ist der Film nicht umsonst der Action-Klassiker schlechthin und zur absoluten Blaupause für unzählige Nachahmer geworden. Heute kommt er nochmal im TV.

Darum geht's in Stirb Langsam, dem legendären Action-Blockbuster mit Bruce Willis

Eigentlich ist der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) nur nach Los Angeles geflogen, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sich mit seiner Frau Holly zu versöhnen. Aber das Treffen bei der Weihnachtsfeier ihres Unternehmens gerät völlig außer Kontrolle, als eine fiese Gruppe deutscher Terroristen den Wolkenkratzer stürmt und die gesamte Belegschaft als Geiseln nimmt.

Glücklicherweise konnte John aber im Getümmel entkommen und ist äußerst hart im Nehmen. Also nimmt er es im Alleingang mit den Bösewichten auf und schaltet einen nach dem anderen aus. So kommt er nach und nach auch an ihre Waffen und kann ihnen so richtig das Leben schwer machen. Gleichzeitig versucht er, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen.

20th Century Studios Stirb langsam mit Bruce Willis in einer seiner besten Rollen kommt im TV.

Egal, wie oft ihr Stirb Langsam gesehen habt, ein weiteres mal geht eigentlich immer

Die Idee der Ein-Mann-Armee, die gegen eine ganze Truppe von Bösewichten auf mehr oder weniger engem Raum antritt, wurde mit Filmen wie Stirb Langsam perfektioniert. Bruce Willis spielt den Helden wider Willen dann auch noch mit so viel lakonischem Missmut, dass es auch 36 Jahre später eine wahre Freude ist.

Die funktionale Story bietet jede Menge Spannung, John McClane leidet vor sich hin, klopft aber trotzdem einen lässigen Spruch nach dem anderen. Es gibt richtig brachiale Action, viele Explosionen und Geballer. Zusätzlich lockern diverse Running Gags das Geschehen angenehm auf. Hier stimmt einfach alles und das macht Stirb Langsam zu dem zeitlosen Klassiker, der er ist. Stirb Langsam hat dementsprechend gefühlt die Hälfte aller Actionfilme inspiriert, die nach ihm kamen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Stirb Langsam?

Am heutigen Samstag, dem 17. August könnt ihr Stirb Langsam um 20:15 Uhr bei Vox gucken. Wie ihr euch bei dieser Sendezeit bestimmt schon denken könnt, handelt es sich dabei allerdings um die um 1:03 Minuten gekürzte FSK 12-Fassung des Films (via Schnittberichte ).



Die ungekürzte Stirb Langsam-Fassung gibt es im Stream. Etwa bei Disney+, wo der Streifen zur Abo-Flat gehört. Ihr könnt ihn aber auch bei Magenta TV, Amazon, Maxdome, Apple TV und Google leihen oder kaufen.

