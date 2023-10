Heute um 20.15 Uhr im TV: Teil 1 einer der größten Sci-Fi-Reihen, die nach 39 Jahren und einem Mega-Flop kaum noch eine Zukunft hat

Heute läuft der Start einer milliardenschweren Sci-Fi-Welt im TV. Der Film ist großartig, aber vier Jahrzehnte später steckt die Reihe in einer schweren Krise.

Terminator ist einer der einflussreichsten Science-Fiction-Filme der Geschichte. James Cameron erschuf mit dem Zeitreise-KI-Krieg wichtige Bezüge für das Genre, zudem bietet sein Film noch heute Anknüpfungspunkte für Diskussionen um Künstliche Intelligenz. Nur mit dem aktuellen Zustand des Franchises kann niemand zufrieden sein. Terminator läuft heute im TV.

Heute im TV: So begann die Terminator-Geschichte

Im Jahr 2029 haben intelligente Maschinen die Herrschaft über die Erde übernommen, die Menschheit ist nahezu eliminiert. Unter Führung des Rebellen John Connor leisten die Überlebenden verzweifelten Widerstand. Um diesen ein für allemal zu brechen, entwickeln die Maschinen einen Plan: Ein Cyborg (Arnold Schwarzenegger) wird auf eine Killer-Mission in die Gegenwart geschickt. Er soll Sarah Connor (Linda Hamilton) töten, die eine entscheidende Rolle für die Menschheit spielen wird.

Das Terminator-Franchise steckt seit 20 Jahren in der Krise

20th Century Fox Terminator: Dark Fate

In Terminator 2 pumpte James Cameron die Bestandteile seines ersten Films auf Blockbuster-Größe und erschuf einen weiteren Meilenstein des Kinos. Seitdem schrumpft die Reihe von Film zu Film. Auf den soliden, aber einfallslosen Terminator 3 folgte mit Terminator Salvation der mutige Schritt zum reinen Zukunftskriegsfilm. Terminator: Genisys stellte sechs Jahre später wieder in den nostalgischen Verwaltungsmodus um – bevor wiederum 4 Jahre darauf Terminator: Dark Fate den Tiefpunkt der Reihe bildete.

Für 185 Millionen US-Dollar wurde der Film produziert , nur rund 250 Millionen kamen wieder rein. Bei Hinzurechnung aller Kosten (Marketing) ein Minusgeschäft. Seit Dark Fate gibt es nicht mal Gerüchte um eine Fortsetzung der Reihe

Das Science-Fiction-Franchise steht vor einer sehr langen Pause oder sogar seinem Ende. Arnold Schwarzenegger hat offiziell seinen endgültigen Ausstieg bestätigt und erklärt, dass er mit dem Franchise "durch" sei – vielleicht gab er damit den Impuls für einen harten Neustart.



Wann und wo läuft Terminator im TV?

Kabel 1 zeigt Terminator am Montag um 20:15 Uhr, die Wiederholung folgt in der Nacht auf Dienstag um 0:40 Uhr. Wenn ihr den Film verpasst habt, könnt ihr ihn bei Paramount+ oder Amazon Prime in den Flatrates nachholen.

