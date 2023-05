Legendäre Sci-Fi-Reihe zerstört: Arnold Schwarzenegger bestätigt Austritt, weil die Filme "einfach nicht gut geschrieben waren"

Terminator-Star Arnold Schwarzenegger nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Zukunft eines seiner größten Sci-Fi-Franchises geht: Er ist endgültig damit fertig.

Als österreichischer Bodybuilder, der seinen Weg zum Hollywood-Action-Held fand, machte sich Arnold Schwarzenegger in den 80ern und 90ern mit Filmen wie Last Action Hero, Total Recall und Conan der Barbar unvergesslich. Am ikonischsten ist er aber immer noch in seiner Rolle als zeitreisende Kampfmaschine des Terminator – in einem Sci-Fi-Franchise, über das er fast 40 Jahre später Klartext redet.



Sci-Fi-Bruchlandung: Arnold Schwarzenegger glaubt, das Terminator-Franchise wurde endgültig in den Sand gesetzt

Dem Hollywood Reporter offenbarte der mittlerweile 75-jährige Arnold Schwarzenegger in einem langen Interview zu seiner Schauspiel-Karriere:

Das [Terminator-]Franchise ist durch. Ich bin durch. Die Botschaft ist bei mir angekommen, dass die Welt [...] mit etwas neuem weitermachen will. Jemand muss eine großartige Idee haben. Terminator ist zu großen Teilen für meinen Erfolg verantwortlich, also werde ich immer liebevoll darauf zurückblicken.

Paramount Arnold Schwarzenegger: Das Ende des Terminators

Schwarzenegger, der gerade seine erste Serie vorbereitet, hat sogar eine Erklärung für das Ende der Terminator-Reihe:

Die ersten drei Filme waren toll. In Nummer 4 [Terminator: Die Erlösung] war ich nicht, weil ich Gouverneur war. Und dann haben Teil 5 [Terminator 5: Genisys] und 6 [Terminator: Dark Fate] es nicht befriedigend abgeschlossen, ist meine Meinung. Das wusste ich vorher schon, weil sie einfach nicht gut geschrieben waren.

Schon James Cameron hatte in der Vergangenheit erklärt , dass der letzte Sci-Fi-Teil, der sowohl Linda Hamilton als auch Arnold Schwarzenegger zurückholte, nicht mehr mit der Zeit gegangen sei und eher ein "Terminator für deinen Großvater" als für die neue Generation gewesen sei. Was diese Aussagen für die vorsichtigen Pläne zu Terminator 7 bedeuten, ist hingegen unklar.

