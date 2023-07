"Habe euch gewarnt und ihr habt nicht zugehört": Sci-Fi-Genie enthüllt die größte Gefahr der Menschheit, über die er schon vor 39 Jahren einen Film drehte

James Cameron drehte vor 39 Jahren einen Sci-Fi-Kultfilm. Heute fürchtet der Avatar-Regisseur sich vor der Gefahr, gegen die sein Klassiker warnen sollte.

James Cameron sollte der letzte sein, der sich vor ChatGPT fürchtet. Der Erfolg seiner Sci-Fi-Filme Avatar - Aufbruch nach Pandora und Avatar 2: The Way of Water war schließlich die Folge bahnbrechender technologischer Entwicklungen. Dennoch sieht er in künstlicher Intelligenz eine riesige Gefahr. Und behauptet, uns schon vor 39 Jahren davor gewarnt zu haben.



Sci-Fi-Meister James Cameron fürchtet den Untergang der Menschheit

Im Gespräch mit CTV News erklärte Cameron auf eine Frage zu den Gefahren der K.I.-Entwicklung:

Ich habe euch 1984 [mit Terminator] gewarnt, aber ihr habt nicht zugehört! [Lacht.] Ich glaube, die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz als Waffe ist die größte Gefahr. Ich denke, es wird ein K.I.-Wettrüsten geben, das immer weiter eskaliert. [...] Ich kann mir [einen Krieg] vorstellen, der nur von Maschinen ausgefochten wird, und Menschen können ihn nicht mehr beenden.

Ob Camerons Prognose der Wahrheit entspricht, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Tatsächlich macht die Entwicklung künstlicher Intelligenz rasante Fortschritte. ChatGPT hat beispielsweise die Game of Thrones-Buchreihe zu Ende geschrieben. Und das Ergebnis ist gar nicht mal schlecht.

Vermutlich wird die Menschheit nicht von Killer-Robotern mit glühenden Augen und österreichischem Akzent ausgemerzt. Aber in einer Hinsicht hat Cameron recht: Jede große Erfindung wird irgendwann auf ihren militärischen Nutzen getestet. Arnold Schwarzenegger ist dann hoffentlich auf unserer Seite.

