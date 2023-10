Heute um 22 Uhr läuft ein legendärer Fantasy-Horror im TV, der in nur 12 Tagen gedreht wurde

Wenn ihr auf der Suche nach einem der schlechtesten Filme aller Zeiten seit, dann gibt es bei Tele 5 heute eine besondere Fantasy-Horror-Perle zu entdecken. Macht euch bereit für Beast You!

Hinter dem Titel Beast You! verstecken sich viele legendäre Geschichten – und ein noch viel ikonischer Originaltitel: Sorority Babes in the Slimeball Bowl-O-Rama. 1988 kam der von David DeCoteau inszenierte Fantasy-Horrorfilm in die US-amerikanischen Kinos und wurde von einer beachtlichen Anzahl an Verrissen in Empfang genommen.

Inzwischen hat der Film jedoch eine treue Anhängerschaft gefunden und wird als Trash-Perle gefeiert. Nicht zuletzt treffen hier drei absolute B-Movie-Scream-Queens aus den 1980er Jahren aufeinander: Linnea Quigley (Graduation Day), Brinke Stevens (The Slumber Party Massacre) und Michelle Bauer (Nightmare Sisters).

Beast You! im TV: Der kultige Kobold-Slasher entfesselt Fantasy-Horror im Bowlingcenter

Beast You! erzählt von einer Gruppe Jugendlicher, die im Zuge eines Aufnahmerituals in eine Studentenvereinigung in ein Bowlingcenter einbrechen, um dort einen Pokal zu stehlen. Doch dann kommt alles ganz anders. Die Halbstarken befreien versehentlich einen Kobold, der sich als äußert unfreundlicher Zeitgenossen entpuppt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Beast You! schauen:

Sorority Babes in the Slimeball Bowl-O-Rama - Trailer (English) HD

Einer der Gründe, warum Beast You! heutzutage Kultstatus genießt, ist seine Entstehung. Bekannt ist der Film dafür, dass er in nur zwölf Tagen gedreht wurde. DeCoteau und seinem Team standen nur wenige Mittel zur Verfügung. So fand der Dreh mitten in der Nacht statt, ehe die Kegelbahn tagsüber wieder ihren normalen Betrieb aufnahm.

Doch genau das ist DeCoteau Spezialgebiet. Der Regisseur und Produzent hat sich in den 1980er Jahren durch kostengünstig produzierte B- und C-Movies einen Namen gemacht. Der abgedrehte Beast You! gehört definitiv zu den denkwürdigeren Werken, die sich in seiner bereits 180 (!) Titel umfassenden Filmographie finden lassen.

Fantasy-Horror bei SchleFaZ: Wann läuft Beast You! im TV?

Beast You! läuft heute Abend, am 20. Oktober 2023, um 22:00 Uhr auf Tele 5. Der Film wird im Rahmen der SchleFaZ-Reihe von Oliver Kalkove und Peter Rütten ausgestrahlt, bei der es um "die schlechtesten Filme aller Zeiten" geht. Die Ausstrahlung geht bis 00:45 Uhr. Nachts um 02:10 Uhr folgt die Wiederholung auf Tele 5.

