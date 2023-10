High-Tech-Beamer für 200 Euro bei Amazon: 7-Meter-Bild, Wi-Fi 6, Android TV und Bluetooth – so viel Beamer fürs Geld gab's noch nie [Anzeige]

Im Gegensatz zu großen Fernsehern müssen gute Beamer nicht zwangsweise teuer sein. Was in dem Toptro X7 Beamer an Technik steckt, ist schon beeindruckend. Wir zeigen euch, was der Smart-Beamer im Sonderangebot für um die 200 Euro kann.

Für das echte Heimkinofeeling braucht man einfach ein großes Bild. Der Toptro X7 Beamer kann ein bis zu 300 Zoll großes Bild erzeugen, unterstützt sogar 4K und ist gerade unglaublich günstig zu haben. 30 Prozent Rabatt bekommt ihr derzeit bei Amazon. Allerdings solltet ihr nicht zu lange warten, denn das Angebot gilt nur bis zum 22. Oktober.

Smarter Beamer mit 30 Prozent Rabatt bei Amazon Deal Zum Deal Die 30 Prozent Rabatt könnt ihr über einen Coupon auf der Produktseite aktivieren. Damit bekommt ihr den Beamer ganze 89,69 euro günstiger und zahlt nur 209,29 Euro. Smarter Beamer mit Top-Ausstattung: Das kann der Toptro X7 Es ist schon erstaunlich, wie viel Technik man mittlerweile für wenig Geld bekommt. Der Toptro-Beamer kommt mit nativer Full HD-Auflösung, 600 ANSI-Lumen Helligkeit und einem hohen Kontrastverhältnis von 20.000 zu 1. Damit ist sein Bild heller als das der meisten Konkurrenten in seiner Preisklasse, die oft nur 300 ANSI-Lumen haben. Im Gegensatz zu vergleichbaren Beamern kann der Toptro X7 außerdem 4K-Inhalte decodieren und wiedergeben. Und das auf einer Leinwandgröße von 50 bis 300 Zoll. Dank des Projektionsverhältnisses von 1,33:1 könnt ihr den Beamer auch in kleineren Räumen nutzen. Bei einer Leinwandgröße von 100 Zoll beträgt der Mindestabstand nur 3 Meter. Toptro X7 Beamer im Amazon-Angebot * Äußerst praktisch sind auch der Autofokus und die automatische Trapezkorrektur. Damit habt ihr euer Bild innerhalb von wenigen Minuten perfekt auf eure Leinwand ausgerichtet und scharfgestellt. Wer diese Funktionen einmal erlebt hat, möchte sie wohl nicht mehr missen. Nicht nur das Bild kann sich sehen lassen. Mit der brandneuen WiFi 6-Technologie könnt ihr rasend schnell streamen und dank Bluetooth eure Kopfhörer oder Soundbars ganz bequem drahtlos verbinden. Und das beste: Android 9.0 ist an Bord. Das bedeutet für euch über (!) 7.000 Apps, mit denen ihr endlos Filme und Serien streamen könnt. Außerdem gute Neuigkeiten für Fans des Amazon Fire TV Sticks, Apple TV und Co.: Eure Set-Top-Boxen könnt ihr natürlich auch anschließen. Abschließend stellt sich nur die Frage: Was kann der Toptro Beamer nicht? Für um die 200 Euro könnt ihr natürlich keinen Beamer mit nativer 4K-Auflösung erwarten. Außerdem ist das Bild zwar relativ hell für die Preisklasse, in einem tageshellen Wohnzimmer kommt der Beamer dann aber doch an seine Grenzen. Letztendlich bekommt ihr aber richtig viel Technik zum Schnäppchenpreis. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.