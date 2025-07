Hinreißender Geheimtipp startet heute: In The Ballad of Wallis Island lockt ein Lottogewinner seinen Lieblingsmusiker auf eine Insel

The Ballad of Wallis Island fragt: Was, wenn ihr als Fans euren verehrtesten Musik-Star nur für euch allein haben könntet? Die Antwort des Films ist herzerwärmend.

Nicht jeder Kinostart kann oder sollte die Leinwände mit der Macht eines Superman erschüttern. Manchmal gelingt dieses Kunststück schon mit ein paar eindringlichen Figuren, einer ungewöhnlichen Idee und musikalischen Klängen, die ins Ohr gehen – wie im heute veröffentlichten Kontrastprogramm zu James Gunns Superheldenneustart: The Ballad of Wallis Island.

In The Ballad of Wallis Island überrascht ein Lottogewinner einen Folk-Star

In der britischen Tragikomödie The Ballad of Wallis Island wird der Folk-Musiker Herb McGwyer (Tom Basden) zu einem exklusiven Konzert auf das titelgebende Eiland vor Wales' Küste eingeladen. Wie exklusiv der Gig wirklich ist, erfährt er allerdings erst vor Ort, als sein Boot schon wieder abgefahren ist: Der einzige Mensch in seinem Publikum ist Charles Heath (Tim Key), sein vielleicht größter Fan. Als Lottogewinner hat der Witwer den Musiker einfach für 500.000 Britische Pfund selbst engagiert, um seinen größten Traum wahrzumachen.



Von dieser Wendung ist Herb zunächst wenig angetan, zumal er auf der kleinen Insel ohne Hotel oder weitere Anwohner auch im Haus seines aufdringlichen Gastgebers wohnen muss. Noch schlimmer wird es allerdings, als kurz darauf seine musikalische Ex-Partnerin Nell Mortimer (Carey Mulligan) eintrifft, die Charles ebenfalls engagiert hat – nicht nur, um die alten Hits wieder aufzuwärmen, sondern auch mit der kaum verschleierten Absicht, das Duo wieder zusammenzubringen.

Schaut hier den Trailer zu The Ballad of Wallis Island

The Ballad of Wallis Island - Trailer (Deutsch) HD

The Ballad of Wallis Island basiert auf dem Kurzfilm The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island (2007), den ebenfalls schon Regisseur James Griffiths nach einem Drehbuch seiner zwei Hauptdarsteller Tim Key und Tom Basden inszenierte. 18 Jahre später wurde die Geschichte zu einem Langspielfilm adaptiert – und bringt immer noch dieselbe Filmmagie mit.

The Ballad of Wallis Island lohnt sich als musikalisches Erlebnis und warmherziger Figurentauchgang

Der Kinoausflug von The Ballad of Wallis Island hat nicht nur einen von Tom Basden selbst geschriebenen und gesungenen, fantastischen Soundtrack, sondern schafft es auch, den Sweetspot zwischen Humor und Lebenssinnsuche zu finden, ohne dabei jemals in Kitsch abzugleiten.

Der Cast bewegt sich spielerisch leicht zwischen Lachen und Weinen. Keine der Figuren ist einfach, aber jede mit ihren Fehlern umso greifbarer: Herbs Frustration über die Täuschung (und sein Bleiben für den Koffer Geld) ist ebenso nachvollziehbar wie die Fan-Euphorie des einsamen Charles, seinen Lieblingsstar endlich in greifbarer Nähe zu haben. Carey Mulligan ist sowieso immer eine filmische Bereicherung, wenn sie als Ex-Musikerin Nell, die mittlerweile einen Chutney-Laden in den USA betreibt, nicht um den heißen Brei herumredet.

Wenn ihr also etwas in Musik und britannischen Insellandschaften schwelgen wollt, um euer Herz von exzentrisch-liebenswertem Filmpersonal erweichen zu lassen, ist der Kinoabstecher in The Ballad of Wallis Island genau das Richtige. Auch die 97 Prozent der Kritiker und 93 Prozent vom Publikum bei Rotten Tomatoes sprechen da eine deutliche Sprache.

