Hochaktueller Polit-Thriller mit Starbesetzung: Das ist The Change mit Bridgerton-Star Phoebe Dynevor und Diane Lane [Anzeige]

In The Change wird ein Hochzeitstag zur Zerreißprobe, als eine gefährliche Ideologie die Familie spaltet. Der Polit-Thriller mit Diane Lane, Phoebe Dynevor und Kyle Chandler startet im Kino.

Diese Situation hat heutzutage fast jede Person schon einmal erlebt: Bei einer Party unter Freund:innen oder einer Familienfeier wird plötzlich über Politik geredet – und die Anwesenden spalten sich in unterschiedliche Lager. Genau mit dieser Thematik beschäftigt sich The Change von Jan Komasa, in dem eine Feier durch einen Gast mit radikalen Ansichten aus den Fugen gerät.



Der Polit-Thriller mit Diane Lane (Untreu), Kyle Chandler (Bloodline) und Phoebe Dynevor (Bridgerton) startet am 6. November 2025 in den deutschen Kinos. Der Zeitpunkt könnte nicht aktueller gewählt sein.

Aktueller denn je: Darum geht's in Polit-Thriller The Change mit Diane Lane und Kyle Chandler

The Change spielt in der nahen Zukunft und dreht sich um das Ehepaar Ellen (Diane Lane) und Paul Taylor (Kyle Chandler), die ihren 25. Hochzeitstag feiern und dazu Freunde und Familie einladen. Die neue Freundin ihres Sohnes Josh (Dylan O'Brien) kommt Ellen jedoch bekannt vor. Tatsächlich entpuppt sich Liz (Phoebe Dynevor) als ehemalige Studentin von Ellen, die als Professorin an der renommierten Georgetown University in Washington, D.C. unterrichtet.

Liz wurde vor acht Jahren wegen zutiefst beunruhigender, antidemokratischer Thesen von der Uni geworfen und hat ihre faschistische Ideologie seitdem auf erschreckende Weise ausgebaut. Mit ihrer politischen Bewegung "The Change" will sie nun einen gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel in den USA einleiten.

Seht hier den Trailer zu The Change:

The Change - Trailer (Deutsch) HD

Mit der Zeit treibt ihre Ideologie nicht nur einen immer größer werdenden Keil zwischen die Familie, sondern erreicht auch zunehmend weite Teile der Gesellschaft. Ellen muss schließlich alles dafür tun, ihre gespaltene Familie zusammenzuhalten und für die Werte ihres Landes zu kämpfen.

The Change ist ein starbesetzer Thriller über ein hochaktuelles Thema

The Change besticht nicht nur mit seiner hochaktuellen Thematik, die soziale und politische Veränderungen der Gesellschaft auf erschreckende und hautnahe Weise in die Mitte von Familienstrukturen bringt, sondern auch mit einem hochkarätigen Cast voller bekannter Gesichter. Phoebe Dynevor ist durch die Netflix-Serie Bridgerton zum Star geworden und konnte 2023 bereits im Streaming-Hit Fair Play überzeugen. Schauspiellegende Diane Lane kennen Filmfans unter anderem aus dem romantischen Thriller Untreu sowie der Romanze Unter der Sonne der Toskana.

Kyle Chandler ist Serienjunkies etwa durch seine Rolle in der Netflix-Serie Bloodline bekannt, während sich die Besetzung mit aufstrebenden Namen wie Mckenna Grace (All das Ungesagte zwischen uns) und bewährten Jungtalenten um Dylan O'Brien (Maze Runner), Zoey Deutch (Set it Up) und Madeline Brewer (The Handmaid's Tale) komplettiert.

Doch auch hinter der Kamera von The Change steht mit dem polnischen Regisseur Jan Komasa ein aufregendes Talent, das gemeinsam mit seiner Drehbuchautorin Lori Rosene-Gambino auch die Idee zu dem Thriller entwickelt hat. Komasa gehört zu einer der spannendsten neuen Stimmen des europäischen Kinos, der hier sein englischsprachiges Spielfilmdebüt gibt. Sein 2019 erschienener Film Corpus Christi wurde für den Oscar als Bester internationaler Spielfilm nominiert und mit seinem 2026 erscheinenden Mystery-Thriller Good Boy konnte er bereits die internationale Kritik begeistern.

Gemeinsam mit seinem Starcast blickt Komasa hier hinter gesellschaftliche Veränderungen, denen wir uns aktuell alle nicht entziehen können – sei es in den USA oder in Europa. Ihr könnt The Change ab dem 6. November 2025 im Kino erleben.