Hochspannung bei Netflix: Im Psycho-Thriller Mute hat ein Elite-Star seine Eltern umgebracht und spricht seitdem kein Wort mehr

Nach Haus des Geldes, Elite und Wer hat Sara ermordet legt Netflix mit Stumm a.k.a. Mute den nächsten Thriller mit spanischsprachigen Stars vor.

Im Netflix-Hit Elite spielte er den Fan-Liebling Ander Muñoz, für seine nächste Serie bei dem Streaming-Dienst zieht Arón Piper allerdings düstere Seiten auf. In Stumm a.k.a. Mute mimt er einen jungen Mann, der seine eigenen Eltern umgebracht hat. Was euch bei dem Thriller erwartet, erfahrt ihr im Teaser-Trailer für die Serie.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer für Mute an:

Mute - S01 Teaser Trailer (English Subs) HD

Worum geht's in der Netflix-Serie mit Elite-Star Arón Piper?

Piper spielt Sergio, der seine Eltern ermordete und dafür sechs Jahre im Gefängnis saß. Dabei hat er kein Wort gesprochen. Hetzt wird er entlassen, doch seine Motive für die Tat bleiben ein Rätsel. Psychiaterin Ana (Almudena Amor) will die Beweggründe des sogenannten Balkonmörders herausfinden. Kann Sergio wieder ein Teil der Gesellschaft werden oder geht von ihm Gefahr aus? Ana und ihr Team müssen das entscheiden. Deshalb observieren sie den jungen Mann Tag und Nacht.

Bei Silencio (so der Originaltitel) handelt es sich um eine Miniserie, die aus acht Episoden bestehen wird. Neben Arón Piper und Almudena Amor (La Abuela - Sie wartet auf dich) gehört auch Manu Ríos zum Cast, der in Elite den Patrick Blanco gespielt hat. Kreiert wurde Stumm bzw. Mute von Aitor Gabilondo (Patria).

Stumm kommt im Mai 2023 zu Netflix. Arón Piper sieht seine Zukunft derweil nicht nur bei dem Streaming-Dienst. Er übernimmt auch eine der Hauptrollen in der Amazon Prime Video-Serie Sayen aus Chile.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

