Hochwertiges Geschenk für Marvel-Fans: Ultra realistische & limitierte Loki-Krone mit Echtheitszertifikat

Loki-Fans kommen jetzt mit einer besonders hochwertigen Replica auf ihre Kosten: Die Loki-Krone mit Echtheitszertifikat gibt es jetzt als limiterte Sonderedition.

Wer alle Folgen der Loki-Serie auf Disney+ verfolgt hat, weiß, wovon wir sprechen, wenn von Lokis Krone die Rede ist: Der dreiteilige Kopfschmuck von Thors Bruder ist ein echter Blickfang – und kann jetzt eure ganz persönliche Replica-Sammlung bereichern.

Fans der Serie und des Marvel-Universums im Allgemeinen kommen mit dem limitierten und original lizenzierten Set, das es jetzt für Vorbesteller beim Online-Händler Zavvi zu kaufen gibt, voll auf ihre Kosten. Zavvi ist ein großer und beliebter Merchandise-Händler, die Kaufabwicklung ist genauso unkompliziert wie etwa bei Amazon.



Lokis Krone - Limitiertes Sammlerstück jetzt kaufen Zum Deal Deal

Geschenk-Idee: Was hat es mit Lokis Krone genau auf sich?

Das limitierte und mit Echtheitszertifikat ausgestattete Set* besteht aus drei Teilen, darunter die Alligator-Loki-Krone sowie die Krone von Kid-Loki inklusive des zugehörigen Brustemblems. Beide Kronen sind in der Disney+-Serie Loki zu sehen, in der Loki der Time Variance Authority dabei helfen muss, von ihm verursachte Komplikationen im Raum-Zeit-Gefüge zu beheben.



© Zavvi/SalesOne Loki

Loki trifft in der Serie verschiedene Varianten seiner selbst, darunter auch Kid Loki und Alligator-Loki, die jeweils eine der beiden Kronen aus dem Set tragen. Während Kid Loki von der TVA verhaftet und in die Leere geschickt wird, zu deren Herrscher er sich aufschwingt, lebt Alligator-Loki ebenfalls in der Leere und trifft dort auf den echten Loki. Er trägt eine Krone, die der gehörnten Version von Loki gleicht und die seine magischen Kräfte symbolisiert.



Fakten zum Set der Loki-Kronen: Preis und Material

Bei den beiden Repliken der Loki-Kronen handelt es sich um hochwertige Nachbildungen, die aus einer bronzefarbenen Zink-Legierung bestehen. Wer das exklusive Set bei Zavvi zum Preis von 179,99 Euro vorbestellt * (Lieferung ab dem 30. Juli 2022), bekommt das dreiteilige Paket mit folgenden Features:

Kid-Loki Krone mit Brustemblem und Alligator-Loki Krone

Material: Alle drei Teile des Sets bestehen aus einer Zink-Legierung mit Bronze-Überzug

Preis: 179,99 Euro

Übrigens: Mit dem Code MARVEL10 bekommt ihr aktuell noch zehn Prozent Rabatt auf den Kaufpreis des Sets!



Warum lohnt sich das Set als Geschenk für Marvel-Fans?

Das Set hat zwar einen stolzen Preis, dafür bekommen Fans aber auch einiges geboten. Die Sammlerstücke sind streng limitiert und mit einem Echtheitszertifikat ausgestattet. Beides garantiert die Exklusivität des Sets, das es übrigens nur bei Zavvi zu kaufen gibt.



Garantierte Authentizität: Dein Modell wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, was vor allem für Sammler:innen wichtig ist. Es handelt sich um ein offiziell lizenziertes Marvel-Produkt.



Dein Modell wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, was vor allem für Sammler:innen wichtig ist. Es handelt sich um ein offiziell lizenziertes Marvel-Produkt. Box: Das Set wird in einer edlen, offiziell lizenzierten Marvel-Verpackung geliefert, in der du die Sammlerstücke lagern kannst.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.