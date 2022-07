Hochwertiges Geschenk für Marvel-Fans: Ultra realistische & limitierte Scarlet Witch-Krone mit Echtheitszertifikat

Die Tiara von Scarlet Witch Wanda aus Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist ein echter Hingucker. Und jetzt können Fans endlich eine täuschend echte Replica erwerben.

Diademe und Tiaras sind nicht nur für Elrond und Loki ein Symbol besonderer Macht, sondern auch für die Marvel-Heldin Wanda aka Scarlet Witch. Deren Kopfschmuck gibt es seit Neuestem als exklusive 1:1 Nachbildung mit offizieller Lizenzierung passend zum Kinorelease von Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



Ihr könnt die Krone beim Online-Händler Zavvi zum Preis von 99,99 Euro vorbestellen, die Auslieferung erfolgt ab dem 30. August 2022. Zavvi ist ein großer und beliebter Merchandise-Händler, die Kaufabwicklung ist genauso unkompliziert wie etwa bei Amazon.

Was ihr für euer Geld bekommt und warum sich die Replik für Marvel-Fans besonders lohnt, verraten wir euch jetzt.

Passend zum neuen Doctor-Strange 2: Was bietet die Replica von Wandas Diadem?

Seinen ersten Auftritt hatte das Schmuckstück in der finalen Episode der Serie WandaVision. In dieser Folge nutzt Wanda zum ersten Mal ihre Macht als Scarlet Witch in vollem Umfang, um mithilfe ihrer Chaos-Magie die böse Zauberin Agatha Harkness zu besiegen.



Die Tiara gehört seitdem zum Outfit von Wanda in ihrer Rolle als Scarlet Witch und symbolisiert genau wie die Krone von Loki ihre magische Macht. Diese Macht erlaubt ihr schließlich auch das Studium des Darkholds, der für ihre Geschichte in Doctor Strange in the Multiverse of Madness eine zentrale Rolle spielt.

Fakten zur Tiara von Wanda aka Scarlet Witch

Kauft ihr die exklusive Nachbildung von Wandas Diadem bei Zavvi zum Preis von 99,99 Euro, die in einer edlen Sammlerbox ausgeliefert wird. Die Replica besitzt folgende Features:

limitierte Edition von Wandas Tiara

Geschenkebox

Echtheitszertifikat

Preis: 99,99 Euro





Warum lohnt sich die Tiara als Geschenk für Marvel-Fans?

Wie es sich für ein echtes Sammlerstück gehört, ist auch die Tiara von Wanda nur als limitierte Sonderedition und exklusiv bei Zavvi erhältlich. Die Replica ist offiziell lizenziert und kommt in einer speziellen Sammlerbox daher, wodurch sich die Nachbildung besonders als Geschenk eignet – Echtheitszertifikat inklusive.

Garantierte Authentizität: Dein Modell wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, was vor allem für Sammler:innen wichtig ist. Es handelt sich um ein offiziell lizenziertes Marvel-Produkt.



Box: Das Set wird in einer edlen, offiziell lizenzierten Marvel-Verpackung geliefert, in der du die Sammlerstücke lagern kannst.

