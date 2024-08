Hogwarts aus über 2.500 Teilen selbst bauen: Dieses LEGO Harry Potter-Set ist einfach nur zauberhaft

LEGO Harry Potter hat mit dem Hogwarts Komplett Set eine ganz besondere Nachbildung des berühmten Schlosses entworfen. Hier fügen sich die charakteristischen Türme perfekt in die felsige Landschaft ein.

Bei der umfassende LEGO Harry Potter Reihe ist heute ein ganz besonderes Set im Angebot. Das komplette Hogwarts-Schloss * in der Microscale-Version mit felsiger Landschaft und der See. Bei Amazon spart ihr jetzt 24 Prozent auf das Sammlerstück.

LEGO Harry Potter Hogwarts im Angebot: Authentische Nachbildung mit zahlreichen Details

Das Hogwarts-Schloss ist ein wahres Schmuckstück und besteht aus 2.660 Teilen und kommt ohne Aufkleber aus. Die besondere Architektur des Gebäudes ist auch für LEGO Architecture-Fans eine Freude, wenn man unter anderem Astronomieturm, die Große Halle, Innenhöfe, Brücken und die Gewächshäuser zusammensetzt.

Kompaktes LEGO Hogwarts Schloss mit Hinweisen zu Filmen und Romanen

In der Hogwarts-Nachbildung * sind trotz der kompakten Größe zahlreiche Details aus den Filmen (gibt's bei Amazon in einer preiswerten 4K-Collection *) und Büchern untergebracht. Wie unter anderem das Schachzimmer, die Kammer des Schreckens und das Klassenzimmer für Zaubertränke. Außerhalb des Schlosses findet ihr die peitschende Weide samt Auto, das Durmstrang-Schiff, so wie die fliegende Beauxbatons-Kutsche aus dem vierten Teil.

Eine goldene Statue des Hogwarts-Architekten ist als Minifigur enthalten. Wer diesem besonderen LEGO Harry Potter Set so richtig in Szene setzen möchte, findet bei Amazon auch das kompatible LED-Licht-Set *, das Hogwarts auch im Dunkeln zum Hingucker macht.

Weitere LEGO Hogwarts-Sets im Angebot

Obwohl es zahlreiche Hogwarts Sets von LEGO zum Zusammenstellen gibt, ist das komplette Schloss aufgrund seiner Größer und seinen vielen Details eine lohnenswerte Ergänzung. Im Grundriss kaum größer als ein DIN-A4 Blatt und mit einer Höhe von 21 cm, müsst ihr für Hogwarts nicht das halbe Wohnzimmer freiräumen, um das wunderschöne Schloss auszustellen.

