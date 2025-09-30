Hollywood-Star Josh Hartnett kollidierte mit Polizeiauto: Beide Fahrer mussten ins Krankenhaus

Hollywood-Star Josh Hartnett dreht aktuell in Kanada eine Miniserie für Netflix. Dort war er nun in einen Autounfall verwickelt und landete in der Klinik.

Nachdem es längere Zeit ruhiger um Josh Hartnett (Pearl Harbor, Oppenheimer) geworden ist, konnte der Karriere des 47-jährigen Amerikaners in den letzten Jahren mit einigen größeren Rollen wieder Leben eingehaucht werden. Aktuell dreht Hartnett in der Neufundland-Provinz in Kanada eine bislang namenlose Miniserie für Netflix. Wie Deadline berichtet, wurde er dabei in einen Autounfall verwickelt.

Letzte Woche erst wurde Spider-Man-Star Tom Holland am Set in einen Unfall verwickelt, befindet sich aber schon wieder auf dem Weg der Besserung.



Hollywood-Star Josh Hartnett kollidiert mit einem Polizeiwagen

Vergangenen Donnerstag ist Josh Hartnett in St. Johns in Neufundland auf dem Heimweg vom Set mit einem Polizeiauto kollidiert. Sowohl Hartnett als auch der Fahrer des Polizeiautos mussten ins Krankenhaus. Es scheint sich jedoch niemand ernsthaft verletzt zu haben. Susan Patricola, eine Vertreterin von Hartnett, verkündete gegenüber Deadline, dass der Schauspieler schnell aus dem Krankenhaus entlassen wurde und die Produktion der Serie ohne Unterbrechung weitergeführt werden konnte.

Hartnett war zuletzt in Filmen wie Trap: No Way Out oder Oppenheimer zu sehen. In der Miniserie spielt er einen alteingesessenen Fischer, der seine Familie und sein Dorf vor einem mysteriösen Seemonster beschützen muss. Die Serie wird einen Umfang von sechs Folgen haben, doch ein Startdatum ist bislang unbekannt.

Wann und wo kann man Josh Hartnett als Nächstes sehen?

Neben der Serie hat Hartnett auch eine der Hauptrollen in dem Kinofilm Verity übernommen. Der Film basiert auf einem Buch von Colleen Hoover und wurde neben Hartnett mit Anne Hathaway und Dakota Johnson besetzt. Einen deutschen Kinostart hat der Film noch nicht, aber in den USA startet er am 02. Oktober 2026.