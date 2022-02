Homelander macht mit sich selber rum: Das The Boys-Spin-off von Amazon hat einen bizarren neuen Teaser

Amazon geht mit The Boys jetzt richtig in die Vollen: Der neue Teaser zum Spin-off Diabolical zeigt alle Seiten der Serie, die die Fans so sehr lieben.

Amazon bringt gerade eine ganze Breitseite an The Boys-Content in Stellung: Kaum ist das Startdatum der 3. Staffel The Boys bekannt, kommt auch zum animierten Spin-off The Boys Presents: Diabolical ein neuer Teaser. Und der hat es in sich.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu The Boys: Diabolical an:

The Boys Presents: Diabolical - Teaser 1 (English) HD

Amazons The Boys Spin-off ist ein wilder Ritt mit irrem Cast

Denn in den knapp zwei Minuten wird den Fans so einiges an The Boys-typischem Wahnsinn geboten: Arme verlieren bluttriefend ihren Besitzer, Rotz und Sperma fliegt am laufenden Meter durch die Gegend und Homelander knutscht mal eben mit sich selbst. Die Serie wird noch unbekannte Geschichten aus dem The Boys-Universum erzählen und sich bei jeder ihrer acht Folgen eines anderen Animationsstils bedienen.

Das Ganze fühlt sich nach einer wahren Explosion an Kreativität an. Das ist vor allem der beeindruckenden Besetzung und der Crew zu verdanken: Während das Team hinter der Kamera etwa Comic-Genie Garth Ennis oder die Comedy-Gurus Awkwafina, Seth Rogen, und Andy Samberg vereint, tummeln sich in den Sprechrollen Größen wie Jason Isaacs, Don Cheadle oder Simon Pegg.

Großes Gerangel: The Boys Staffel 3 bekommt 6 neue Supes

Wann kommt das The Boys-Spin-off zu Amazon?

Wie sich dieses Sammelsurium an kreativen Geistern auswirkt, können The Boys-Fans bald schon ergründen: Das Spin-off soll mit allen acht Folgen am 4. März zu Amazon Prime kommen.

