The Boys Staffel 3 kriegt 6 neue Supes, vor denen selbst Homelander zittern muss

Amazons Superhelden-Serie The Boys erhält ordentlich Zuwachs von 6 neuen Supes. Wir stellen euch die möglichen neuen Feinde für Homelander und Co. vor.

Mit The Boys hat Amazon genau die Nische zwischen Marvel und DC und harten B-Movies getroffen. Die Superhelden-Serie ist brutal, bizarr und blutig. Bald geht The Boys in die 3. Staffel. Im Laufe der letzten Monate wurden immer mehr Darsteller:innen bekannt, die neue Supes verkörpern. Supes, so werden die übermenschlich begabten The Boys-Äquivalente zu Black Widow, Captain America oder Wonder Woman genannt.

Der größte Star der Runde ist Supernatural-Veteran Jensen Ackles, auch Laurie Holden (The Walking Dead) hebt den Charisma-Pegel des Casts auf neue Höhen. Seit kurzem wissen wir , dass Nick Wechsler eine Art Polizisten-Parodie verkörpern wird. Insgesamt sind 6 neue Heldinnen und Helden gesetzt, die wahrscheinlich alle auf der großen Sex-Party Herogasm auftreten werden. Wir stellen euch die Neuzugänge vor.

Bald bei Amazon: Alle 6 neuen Supes in The Boys Staffel 3

1. Jensen Ackles als Soldier Boy

Soldier Boy (Jensen Ackles) wirkt wie Captain America, der irgendwann mal falsch abgebogen ist. In den The Boys-Comics wurde er in den 1940er Jahren geschaffen, um im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis in Deutschland zu kämpfen. Dadurch wurde er zum Star und führte sein eigenes Superhelden-Team an. In den Kreis der Seven hat er es jedoch nie geschafft, obwohl er versuchte, sich ihnen anzuschließen.



2. Laurie Holden als Crimson Countess

Auch Laurie Holdens Crimson Countess hat eine Comic-Vorlage. Ihre Rolle in der 3. Staffel ist womöglich sogar größer als die von Ackles, sie wird als "wiederkehrend" beschrieben. In den Comics ist ihr Schicksal eng verknüpft mit dem von Soldier Boy, wobei Holden die zweite Version der Heldin verkörpern wird.

Es gibt eine neue und eine alte und diese Version ist Teil des sogenannten Payback-Teams, das eine Stufe unter den Seven mit Homelander und Queen Maeve rangiert, der Premium-Supe-Vereinigung in The Boys. Crimson Countess könnte in die Fußstapfen der Nazi-Schurkin Stormfront treten, die ebenfalls Mitglied von Payback war. Homelander fehlt in Staffel 3 noch ein echter Gegner oder eine echte Gegnerin. Crimson Countess wirkt wie die perfekte Kandidatin für diese Vakanz.

3. Nick Wechsler als Blue Hawk

Der aktuellste Neuzugang ist Nick Wechsler als Blue Hawk. Die Tagline im Tweet oben "Er wird dienen und beschützen, ob du es willst oder nicht" deutet darauf hin, dass es sich bei Blue Hawk um eine Polizisten-Satire handelt. Da der "Held" nicht in den Comics vorkommt und eine Original-Schöpfung der Serie ist, ist wenig über ihn bekannt.

4. Miles Gaston Villanueva als Supersonic / Drummer Boy

© Amazon Supersonic

Miles Gaston Villanueva als Supersonic ist sowas wie der Justin Timberlake in The Boys. Er wurde bereits im Teenager-Alter als Drummer Boy bekannt und krempelte seine Marke um zu dem schnittigeren Supersonic. In seiner Zeit als Teenie-Star war mit Starlight (Erin Moriarty) zusammen. In den Comics verfügt er nicht über Superkräfte.

5. Sean Patrick Flanery als Gunpowder

© Amazon Gunpowder

Sean Patrick Flanerys Gunpowder geht ebenfalls ohne Comic-Vorlage in die Serie. Er hatte bereits einen kurzen Auftritt in Staffel 2, wo er von einem anderen Darsteller verkörpert wurde. In den Comics ist er in dem berüchtigten Herogasm-Band zu sehen.



6. Moonshadow

© Amazon Moonshadow

Genau wie Gunpowder und Supersonic wurde Moonshadow von der fiktiven The Boys-Nachrichtensendung VNN verkündet, die einmal im Monat ausgestrahlt wird und die die Zeit zwischen Staffel 2 und 3 überbrückt. Über Moonshadow ist leider kaum etwas bekannt. Selbst der Name der Darstellerin wird nirgends genannt. Sie wird geframt als attraktive, "body positive" Frau, die das Cover der Badeanzug-Ausgabe von Vought Sports zieren wird und aus San Diego, Kalifornien stammt. Wie groß ihre Rolle in Staffel 3 sein wird, ist nicht abzusehen.

Wann kommt The Boys Staffel 3 zu Amazon?

Die Dreharbeiten laufen seit knapp 10 Monaten. Ein Start Februar oder März 2022 scheint realistisch.

