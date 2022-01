Amazons großartig brutale Superhelden-Serie geht weiter: Das ist das Startdatum für The Boys Staffel 3

Das Startdatum für The Boys Staffel 3 ist bekannt. Die Lücke zwischen Staffel 2 und Staffel 3 der Amazon-Serie wird fast 2 Jahre betragen. Dann geht die Superhelden-Serie weiter.

Oh yeah: Mit einer mutmaßlichen Social-Media-Panne hat Amazon das Startdatum für The Boys Staffel 3 bekanntgegeben. Bei Twitter kursieren verschiedene offizielle Teaser, die allerdings auf den offiziellen Amazon-Kanälen nicht zu sehen sind. Jedenfalls wird in diesem Teaser, den ihr weiter unten sehen könnt, der Start verraten.

Dann startet The Boys Staffel 3 bei Amazon Prime

The Boys Staffel 3 startet am 3. Juni 2022 bei Amazon Prime. Das ist in ziemlich genau einem halben Jahr und damit fast 2 Jahre nach Staffel 2. Eine quälende, in Pandemie-Zeiten aber nicht ungewöhnliche Wartezeit.

Hier der Teaser zu The Boys Staffel 3, wenn er nicht ebenfalls gelöscht wird

Neue Supes: Was wir über die Handlung in The Boys Staffel 3 wissen

Zwei große Neuzugänge und eine Superhelden-Orgie stehen an. Mehr müsst ihr über Staffel 3 zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht wissen.

Supernatural-Star Jensen Ackles wird Soldier Boy

The Walking Dead-Star Laurie Holden wird Crimson Countess

Eine detailliertere Übersicht zu den neuen Supes (es sind insgesamt 6) lest ihr hier. Und jetzt zur versprochenen Superhelden-Orgie.

The Boys Staffel 3 bei Amazon: Was ist der Herogasm?

Der Konzern Vought täuscht ein Ereignis vor, das die gesamte Welt bedroht. Die Supes werden alarmiert und bekämpfen die Bedrohung gemeinsam. Aber es ist alles Schwindel. Tatsächlich ziehen sich die von ihrem Tagwerk ausgezehrten Held:innen zurück auf eine einsame exotische Insel, um mehrere Tage nach Herzenlust Dampf abzulassen: Sex, Drogen, Party, aber auf (lebensbedrohliche) Supe-Art.

Also ... Ich habe gerade erste Aufnahmen [vom Herogasm] gesehen, die bei weitem das verrückteste sind, was ich in meiner Karriere gesehen habe. Oder irgendjemandes Karriere.

Fans der Comic-Vorlagen fiebern seit Jahren auf diesen Moment hin. Herogasm ist der berüchtigste Band der Reihe *. Selbst wenn die Serienmacher*innen ihn um 50 Prozent entschärfen, wird das immer noch die versauteste Folge einer Mainstream-Serie seit es Fernsehen gibt. Showrunner Eric Kripke ging beim Sichten des Rohmaterials – salopp gesagt – schon einer ab.

Überhaupt überschlagen sich die Crew-Mitglieder vor Staffel 3 mit The Boys-Superlativen. Wenn nur die Hälfte davon stimmt, werden wir den kompletten Juni in einer Art The Boys-Delirium verbringen.

