Hommage an einen Sci-Fi-Kult: Sichert euch eines der meistgespielten Videospiele der Welt, nach dem gerade alle verrückt sind

Helldivers 2 ist ein Underdog-Game, das es innerhalb kurzer Zeit zu einem Riesenerfolg gebracht hat. Das Koop-Game ist eine Hommage an einen kultigen Sci-Fi-Film aus den 90ern. Auf Amazon bekommt ihr Helldivers 2 für die PS5 aktuell im Angebot.

Helldivers 2 * ist aktuell eines der meist gespielten Games der Welt. Im inoffiziellen Steam-Tracker SteamDB hat der Koop-Shooter vor zwei Tagen einen Höchstwert von 457.000 gleichzeitigen Spieler:innen erreicht und gehört damit zu den beliebtesten Spielen auf der Plattform.

Das ist umso beachtlicher, wenn man sieht, dass der erste Teil von 2015 nur auf 6.700 gleichzeitige Zocker:innen kam. Wenn ihr auch ein Teil der Helldivers werden wollt, das sich Geschichte, Stil und Humor von einem ganz besonderen Sci-Fi-Fi-Kultfilm borgt, bekommt ihr bei Amazon momentan 10 Prozent Rabatt auf das Spiel.

Helldivers 2 legt Server lahm

Mit dem Riesenerfolg hat selbst Entwickler Arrowhead nicht gerechnet, weshalb die Serverkapazität schnell an ihre Grenze kam. Wie der Creative Director von Helldivers 2 bei X bekannt gab, sorgten vier Backend-Entwickler dafür, dass die Kapazität der Server innerhalb einer Woche um das Fünffache gesteigert wurde. Um diese eindrucksvolle Leistung zu verdeutlichten, schrieb er: "Das ist so, als würde man eine Vespa so tunen, dass sie in der Formel 1 mithalten kann."

Publisher Sony unterstützt das schwedische Studio mit weiteren Entwicklern und die sind auch nötig, denn der Hype reißt nicht ab. Ein weiteres Problem für die Serverüberlastung war, dass Gamer:innen sich nicht ausloggten, da Helldivers nur eine limitierte Anzahl an Spieler:innen zulässt. Doch dafür hat Arrowhead jetzt eine Lösung gefunden, wie IGN berichtet: Wer sich 15 Minuten lang nicht bewegt, wird automatisch aus dem Spiel geworfen.

90er Jahre Sci-Fi-Actionfilm inspirierte Helldivers 2

Ein Grund für den überraschenden Erfolg von Helldivers 2 ist der Humor des Games. Den gibt es auch in dem Sci-Fi-Actionfilm Starship Troopers von Paul Verhoeven. Die Kriegssatire von 1997, in dem Teenager gegen Käfer-Aliens in den Krieg ziehen, diente den Entwickler:innen als Vorlage . Wie der Film glänzt auch Helldivers 2 mit jeder Menge Selbstironie, die im Netz mit zahlreichen Memes gefeiert wird.

Darum geht es im Koop-Shooter Helldivers 2

In einer intergalaktischen Schlacht kämpfen die Helldivers gegen die wachsende Bedrohung durch Aliens. Aus der Third-Person-Perspektive kämpft ihr gegen Robo-Widersacher und Alienkäfer. Neben einer Vielzahl von Waffen, stehen euch auch Taktikausrüstungen zur Verfügung und ihr könnt Unterstützung, wie Luftangriffe und Minenfelder anfordern.

