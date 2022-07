Horror-Meister kehrt zurück: Erster Trailer verstört das ganze Netz, aber aus den falschen Gründen

Regisseur Rob Zombie legt die Horrorkomödie The Munsters neu auf. Der erste lange Trailer zum Reboot der Monsterfamilie kommt allerdings gar nicht gut an.

Wenn Rob Zombie einen Film dreht, darf man sich in der Regel auf extrem verstörende Bilder einstellen. Angefangen bei Haus der 1000 Leichen über The Lords of Salem bis hin zu seinem Halloween-Remake: Diese Horrorabenteuer sind nichts für schwache Nerven. Sein neuster Film wählt dagegen einen völlig anderen Weg.

Mit The Munsters widmet sich Zombie nach Halloween erneut der Neuauflage eines vertrauten Stoffs. Dieses Mal setzt er jedoch nicht auf Angst und Schrecken. Stattdessen dominiert reichlich Klamauk den ersten langen Trailer zum Reboot der gleichnamige Serie aus den 1960er Jahren. Auch das kann verstörend sein.

Horror-Reboot von Rob Zombie: Der Trailer zu The Munsters

The Munsters - Trailer (English) HD

Die Reaktionen auf den The Munsters-Trailer fallen überwiegend negativ aus. Auf Twitter zeigen sich die Menschen geradezu schockiert von der gebotenen Qualität. Oder wie es Peter Sciretta von Slashfilm formuliert: "Der Munsters-Trailer ist ein Scherz, oder? Der Film kann doch nie im Leben so schlecht sein, wie ihn der Trailer aussehen lässt."

Viele Fans sind vor allem entsetzt von der billigen Aufmachung des Films.

Der Trailer stellt selbst für treue Rob Zombie-Fans eine Herausforderung dar.

Was sich Universal auch immer bei der Veröffentlichung dieses Trailers gedacht hat.

Immerhin gewährt uns der Trailer einige Bilder, die man nie wieder vergessen kann.

In Schwarz-Weiß kommt das Munsters-Reboot auch gleich ganz anders rüber.

Manche Fans begrüßen sogar Zombies Herangehensweise.

Nicht zuletzt ist das Original auch nicht für seine High-Budget-Perfektion bekannt.

Eines steht fest: The Munsters wird noch für einiges an Aufsehen sorgen, wenn der Film veröffentlicht wird. In den USA ist es im September 2022 so weit. Wann und wie das Reboot seinen Weg nach Deutschland finden wird, ist aktuell noch unklar.

Was sagt ihr zu dem The Munsters-Trailer?