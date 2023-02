Horror-Stromberg mit Glastreppen-Phobie: Lohnt sich die Amazon-Serie The Consultant mit Christoph Waltz?

Die neue Serie The Consultant ist frisch bei Amazon Prime Video gestartet. Lest hier, ob sich der schräge Büro-Thriller mit Christoph Waltz in der Hauptrolle lohnt.

Christoph Waltz verkörperte schon einige ikonische Bösewichte. Neben dem Bond-Schurken Ernst Blofeld begeisterte er in Tarantinos Inglourious Basterds als furchteinflößender Hans Landa und gewann dafür sogar einen Oscar. In der neuen Amazon-Serie The Consultant spielt er jetzt einen nicht minder diabolischen Fiesling.

Die 8 Folgen lange erste Staffel von The Consultant steht seit dem 24. Februar komplett bei Amazon Prime Video zum Streamen * bereit. Darin entfesselt Christoph Waltz als schrulliger Unternehmensberater bitterböse Machtspiele in den Büroräumen einer Gaming-Firma. Aber ist die Serie eure Zeit auch wert?

Neu bei Amazon: Das erwartet euch in der Thriller-Serie The Consultant

Die Serie The Consultant beginnt mit einem Knall. Sang Woo, der junge CEO eines kleinen Entwicklerstudios für Web-Games, kommt auf tragische Weise zu Tode. Wie soll es nun mit der Firma CompWare weitergehen? Da stapft auch schon der enigmatische Unternehmensberater Regus Patoff (Christoph Waltz) durch die Tür. Seine Mission: Unternehmensabläufe beobachten, vereinfachen und verbessern.

Schaut hier den deutschen Trailer zur Amazon-Serie The Consultant:

The Consultant - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit diesen Mann stimmt allerdings etwas ganz und gar nicht. Das wird direkt zu Beginn klar, wenn Patoff eine Phobie für Glastreppen zum Ausdruck bringt oder die Mitarbeitenden wortwörtlich beschnuppert. Und da CompWare gerade ohne Führung dasteht, übernimmt er kurzerhand selbst diesen Posten.

Patoffs Maßnahmen zur Umstrukturierung des Betriebs sind extrem und unkonventionell. Seine erste Amtshandlung: Sämtliche Homeoffice-Angestellten bekommen eine Frist von 60 Minuten, um bei ihm persönlich vorstellig zu werden. Wer zu spät kommt, wird gnadenlos entlassen. Später vergibt er heiß begehrte Einzelbüros nach dem Motto: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Das Resultat: anarchisches Chaos und Gewalt.

Mittendrin in Patoffs bizarren Machtspielen befinden sich der Programmierer Craig (Nat Wolff) und die Kreativberaterin Elaine (Brittany O’Grady), deren Loyalität mit immer drastischeren (und selten legalen) Methoden auf den Prüfstand gestellt werden. Wer dem Chef blind vertraut, blickt einer steilen Karriere entgegen. Wer ihn allerdings enttäuscht, muss damit rechnen, alles zu verlieren, was ihm etwas bedeutet.

Dieser Chef mag auf den ersten Blick vielleicht nett erscheinen. Er ist jedoch bereit, Leben zu zerstören. Viel Zeit bleibt Craig und Elaine also nicht, um Patoffs wahren Motiven und düsteren Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Eine dringliche Frage, die dabei beantwortet werden muss: Wieso endete das erste Meeting zwischen dem Unternehmensberater und dem verstorbenen CompWare-Boss nach wenigen Minuten mit einem Blowjob?

Christoph Waltz als Horror-Boss: Lohnt sich die Amazon-Serie The Consultant?

Kreativer Kopf hinter The Consultant ist Tony Basgallop, welcher zuvor mit M. Night Shyamalan die ungewöhnliche Horror-Serie Servant für Apple TV+ entwickelte. Auch seine neue Serie setzt auf eine zugleich bedrohliche als auch skurrile Stimmung, die hier von Regisseur:innen wie Matt Shakman (WandaVision) und Karyn Kusama (The Invitation) gelungen in Szene gesetzt wird.

Amazon Christoph Waltz in The Consultant

Im Zentrum der Serie steht natürlich das Mysterium: Wer ist dieser Regus Patoff wirklich? Ist er ein übernatürliches Wesen oder einfach nur ein Soziopath, der die Ambitionen seiner Opfer auf perfide Weise auszunutzen weiß? Wie auch Servant verweigert sich The Consultant größtenteils eindeutigen Antworten. Selbst mitzurätseln, was hinter den immer seltsameren Vorkommnissen und Enthüllungen steckt, macht dabei die Faszination der Serie aus.

The Consultant überzeugt nicht nur als Mix aus beklemmendem Psycho-Thriller und skurriler Büro-Satire. Das Highlight der Serie ist (wie zu erwarten) Christoph Waltz als exzentrischer und undurchsichtiger Fiesling. Mit seinem oft unangenehm verzerrten Lächeln sorgt er für zahlreiche erschaudernde und schwarzhumorige Momente.

Am Ende verbleibt aber leider der unerfüllte Wunsch nach mehr Chaos, mehr Anarchie und mehr Eskalation. Denn The Consultant weiß das eigene Potenzial nie völlig auszuschöpfen. Wie furchteinflösend und verstörend Büro-Horror sein kann, konnte Apples Mystery-Thriller Severance bereits eindrucksvoll beweisen. Ein vergleichbar einnehmendes Serienerlebnis solltet ihr hier nicht erwarten.

Dennoch erwartet euch mit The Consultant ein unterhaltsamer und vor allem kurzeiliger Binge sowie ein faszinierender Serien-Schurke mit maximalem Creep-Faktor. Und wenn am Ende Christophs Waltz' Abspannsong "My Way" erklingt, haben sich die 8x30 Minuten allein dafür schon gelohnt.

