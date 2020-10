Horror und Action bei Amazon Prime: Die 5 Top-Starts der Woche und 14 weitere Filme

Amazon hat diese Woche einige neue Filme ins Angebot aufgenommen. Wir zeugen euch die wichtigsten Starts der Woche. Mit dabei: 21 Bridges mit Chadwick Boseman.

Einen der letzten Filme mit dem verstorbenen Black Panther-Star Chadwick Boseman könnt ihr seit dieser Woche bei Amazon Prime in der Flatrate streamen. 21 Bridges kam erst dieses Jahr in die Kinos und ist ein rasanter Actionthriller. Vermutlich noch dieses Jahr wird der Darsteller in Ma Rainey's Black Bottom bei Netflix zu sehen sein, außerdem war er in Da 5 Bloods dabei.

Horror, Action, Triller und mehr: Die besten neuen Genre-Filme bei Amazon Prime

Knowing - Science-Fiction mit Nicolas Cage

Darum geht es: Nicolas Cage stößt in dem Sci-Fi-Thriller Knowing auf einen mysteriösen Zahlencode und versucht, die Welt vor weiteren Katastrophen zu bewahren.

Moviepilot-Wertung: 5.8

High Lane - Schau nicht nach unten! - Survival-Horror

Darum geht es: Zwei sportbegeisterte befreundete Pärchen wollen einen letzten abenteuerlichen Trip zusammen erleben, bevor sie sich nach ihrem College-Abschluss aus den Augen verlieren werden. Dazu wählen sie eine waghalsige Kletterroute in der Wildnis.



Moviepilot-Wertung: 5.6



21 Bridges - Actionthriller mit Chadwick Boseman

Darum geht es: Chadwick Boseman begibt sich in 21 Bridges auf die Suche nach einem berüchtigten Polizistenmörder und stößt dabei auf dunkle Geheimnisse, die ihn im abgeriegelten New York ins Fadenkreuz gefährlicher Leute geraten lassen.

Moviepilot-Wertung: 6.4

Blair Witch - Horror

Darum geht es: In Adam Wingards Horrorthriller Blair Witch muss eine Gruppe College-Studenten bei einem Campingausflug in die Wälder feststellen, dass zwischen den Bäumen mehr als nur die Dunkelheit lauert.

Moviepilot-Wertung: 5.0

Intrige - Spannender History-Thriller

Darum geht es: Roman Polanskis Historienthriller Intrige arbeitet nach wahren Begebenheiten die Dreyfus-Affäre auf, in der 1895 zu Unrecht eine lebenslange Haftstrafe verhängt wurde.

Moviepilot-Wertung: 6.5

Alle weiteren Filme neu bei Amazon Prime

Walk the Line

Mr Brooks

Alles außer gewöhnlich

Buenos Dias, Prinzessin

All i See is You

Starbuck

303 Squadron

Sindbads 5. Reise

Amelie Rennt

Gundula

Die Schlacht von Marahton

The Lie

Hangman - The Killing Game

Apocalyptic - Their World Will End

