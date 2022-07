House of the Dragon: Erste Reaktionen versprechen alles, was wir an Game of Thrones lieben

Gestern feierte House of the Dragon Weltpremiere in Los Angeles. Die ersten Reaktionen zur neuen Game of Thrones-Serie versprechen eine Rückkehr zu den Stärken der Fantasy-Serie.

In etwas weniger als einen Monat startet House of the Dragon, die neue Serie aus dem Game of Thrones-Universum. Kritiken zur Serie gibt es noch nicht, aber nach der gestrigen Weltpremiere in Los Angeles tröpfeln die ersten Reaktionen ins Netz. Gezeigt wurde Folge 1 der Fantasy-Serie, allerdings ohne Intro. Es gibt also noch keine Eindrücke dazu, wie der Nachfolger der ikonischen Titelsequenz von GOT aussehen wird.

Wie immer sind Premieren-Reaktionen mit Vorsicht zu genießen, da es sich nicht um eine tiefgehende Auseinandersetzung mit mehreren Folgen einer Serie handelt. Die Beschreibungen der ersten Episode von House of the Dragon – der bevorzugte Spitzname in der Moviepilot-Redaktion lautet Hot-D – lassen jedoch auf eines schließen: Die Rückkehr zu den Stärken, die Game of Thrones einst so populär gemacht haben.

Worum geht's in House of the Dragon?

House of the Dragon - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Die neue Game of Thrones-Serie spielt rund 200 Jahre vor dem Original und widmet sich dem Aufstieg und Niedergang des Hauses Targaryen. Im Mittelpunkt steht Rhaenyra Targaryen (jung: Milly Alcock, älter: Emma D'Arcy), Tochter des Königs Viserys (Paddy Considine), die sich als rechtmäßige Nachfolgerin auf dem Thron von Westeros sieht. Die althergebrachte Erbfolge ist dem Machtanspruch einer Frau allerdings feindlich gesinnt. Langfristig wird es in der Serie deshalb um den sogenannten Tanz der Drachen gehen, einen verheerenden Bürgerkrieg unter den Targaryens.

House of the Dragon verspricht Sex, Tränen, Gewalt und Realismus

Stephen Weintraub von Collider ist einer jener GOT-Zuschauer, die von Staffel 8 gar nicht begeistert waren. Er schreibt:

Aber ich gebe zu, dass die Serienpremiere von House of the Dragon wirklich gut gemacht ist und ich werde auf jeden Fall weiterschauen. [...] Erwartet reichlich Sex, Blut, Gewalt und Drachen.

YouTuber David Lightbringer hat in einem Video seine Eindrücke zusammengefasst:

[Die Serie] ähnelt den frühen Staffeln von Game of Thrones, aber ist noch ernster. Sie fühlt sich sehr realistisch, hart und schwergewichtig an. [...] Die Figuren sind sehr nuanciert.

Der mexikanische YouTuber Jag Durán war ebenfalls vor Ort und beschreibt die erste Episode als "spektakulär":



Erwartet viel Action, großartige Darbietungen, tiefgründige Dialoge, GOT-Referenzen, Sex, Tränen, Ultra-Gewalt und Drachen.

Will Graham , Produzent von Mozart in the Jungle und A League of Their Own schreibt dagegen einfach nur:

Woah, House of the Dragon ist richtig gut.

Ob die Kritiker:innen die Begeisterung teilen werden, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Interessant sind aber der Vergleich zu den frühen GOT-Staffeln und die Betonung der Dialoge (deren Qualität den späteren GOT-Staffeln abhanden kam). Zumindest der Einstieg von House of the Dragon scheint sich nicht aufs Schlachtengetümmel zu stürzen, das die letzten Episoden von Game of Thrones ausgemacht hat, sondern sich auf alte Stärken der Serie zu besinnen.

Wann und wo streamt House of the Dragon?

Ob das wirklich zutrifft, erfahren wir kommenden Monat. House of the Dragon steht in Deutschland in der Nacht zum 22. August 2022 auf WOW (ehemals Sky Ticket) * und über Sky Q zum Abruf bereit. Abends um 20.15 Uhr läuft der Auftakt auf Sky Atlantic. Die erste Staffel wird 10 Episoden umfassen.

Podcast: Ist die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon zum Scheitern verurteilt?

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, aber das Finale war kontrovers. Was muss die neue GOT-Serie House of the Dragon aus dem Original lernen und kann diese Serie überhaupt gelingen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutieren wir diese Frage. Wir erklären, wann der neue GOT-Ableger spielt, was vom Cast um Emma D'Arcy und Matt Smith zu halten ist und fragen uns, was House of the Dragon unbedingt von Game of Thrones lernen muss (und was nicht).

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.