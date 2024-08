House of the Dragon-Finale enthüllt 10.000 Jahre altes Geheimnis, das Game of Thrones 8 Staffeln lang versteckte

Wer ganz genau hinschaut, kann im Finale von House of the Dragon Staffel 2 für einen winzigen Moment eine mysteriöse Kreatur entdecken. Haben wir gerade einen Grünen Mann gesehen?

Das Finale der 2. Staffel von House of the Dragon bereitet nicht nur die unmittelbar bevorstehende Eskalation des Drachenkrieges vor und überrascht mit unheilvollen Visionen. In Folge 8 versteckt sich nämlich auch eine sagenhafte Kreatur aus der Geschichte von Westeros, die es zuvor noch nie zu sehen gab.

Achtung, Spoiler:

Rätselhafte Kreatur in House of the Dragon: Was sind die Grünen Männer?

Bevor Daemon Targaryen (Matt Smith) im Götterhain von Harrenhal eine düstere Zukunft-Vision zu sehen bekommt, ist im Staffel 2-Finale für einen kurzen Moment eine seltsame gehörnte Kreatur zu entdecken, die sich hinter einem Wehrholzbaum versteckt. House of the Dragon gibt uns damit einen ersten Blick auf die legendären Grünen Männer.

HBO Die Grünen Männer existieren wirklich

Bei den sogenannten Grünen Männern (im Original: Green Men) handelt es sich um eine sagenumwobene Gruppierung der Kinder des Waldes, die seit 10.000 Jahren die Insel der Gesichter bewacht. Diese Insel befindet sich mitten auf dem Götterauge, dem See vor der Burg Harrenhal. Es ist ein Ort, an dem zahlreiche der mystischen Wehrholzbäume zu finden sind.

Die Insel der Gesichter ist ein Ort von großer historischer Bedeutung. Hier sollen vor 10.000 Jahren die Ersten Menschen und die Kinder des Waldes einen Pakt geschlossen haben, der die Lande von Westeros unter den beiden Spezies aufteilte. Seitdem umgibt die Insel und die Grünen Männer jede Menge Geheimnisse.

Selbst in George R.R. Martins Werken erfahren wir nur wenig über die Insel, die niemand so einfach betreten kann. Die Grünen Männer selbst finden ebenfalls nur selten Erwähnung und werden entweder als grünhäutige Wesen mit Hörnern beschrieben oder als verkleidete Menschen, die sich Hörner aufsetzen.

Auch wenn die Insel der Gesichter in Game of Thrones erwähnt wurde, haben sich die Grünen Männer in acht Staffeln nie blicken lassen. In House of the Dragon bekommen wir das 10.000 Jahre alte Geheimnis nun erstmals mit eigenen Augen zu sehen.

Wann kommt House of the Dragon Staffel 3 und gibt es ein Wiedersehen mit den Grünen Männern?

Auf die 3. Staffel von House of the Dragon müssen sich Fans noch eine Weile gedulden. Die Dreharbeiten sollen erst Anfang 2025 anlaufen, womit die Fantasy-Serie erst 2026 mit neuen Folgen zurückkehren wird. Hier findet ihr eine Übersicht der gewaltigen Schlachten, die uns in Staffel 3 erwarten.

Ob wir in Staffel 3 noch mehr von den Grünen Männern zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt. Doch mit Blick auf George R.R. Martins Vorlage Feuer und Blut könnten die gehörnten Wesen sowie die Insel der Gesichter im weiteren Verlauf des Drachentanzes noch eine Rolle spielen.

In der Vorlage soll es nämlich den frisch gebackenen Drachenreiter Addam während des Krieges auf die Insel der Gesichter verschlagen haben, wo er natürlich auch auf die Grünen Männer trifft.