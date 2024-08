Wann kommt House of the Dragon Staffel 3? Nach dem Finale stehen mindestens 4 Schlachten schon fest

House of the Dragon steuert im Staffel 2-Finale auf zahlreiche Eskalationen der gewaltigen Fantasy-Geschichte zu. Aber wann kommt Staffel 3?

Die 2. Staffel der Fantasy-Serie House of the Dragon hat nach nur acht Episoden schon wieder ihr Ende gefunden und hinterlässt Fans mit einem gewaltigen Cliffhanger. Armeen, Flotten und Drachen befinden sich auf Kollisionskurs. Der Krieg ist unausweichlich – und die Wartezeit auf Staffel 3 ist jetzt schon eine Qual.

Hier findet ihr alle wichtigen Antworten: Wann wird die 3. Staffel von House of the Dragon starten? Und was verraten das Ende von Staffel 2 und die Buchvorlage darüber, wie der Konflikt zwischen den Grünen und den Schwarzen weitergehen wird?



Wann kommt House of the Dragon Staffel 3?

Epische und teure Blockbuster-Serien wie House of the Dragon haben einen Nachteil: Neue Staffeln lassen oft mehrere Jahre auf sich warten. Nachdem bereits die ersten beiden Seasons eine Pause von zwei Jahren trennte, sollten sich Fans nach den jüngsten acht Folgen auf eine längere Wartezeit auf Staffel 3 einstellen.

Der Trailer zum Finale von House of the Dragon Staffel 2:

House of the Dragon - S02E08 Trailer (English) HD

Noch steht leider nicht genau fest, wann die Dreharbeiten zur 3. Staffel beginnen werden. Die Produktion könnte noch dieses Jahr oder Anfang 2025 beginnen, wie WinterIsComing berichtet. Ausgehend vom Produktionsaufwand der ersten Seasons sollte Staffel 3 in der ersten Jahreshälfte 2026 bei HBO in den USA erscheinen.

HBO lässt Fantasy-Fans aber nicht hängen. Um die Wartezeit auf Staffel 3 zu überbrücken, startet im nächsten Jahr die neue Westeros-Serie A Knight of the Seven Kingdoms, die zeitlich zwischen House of the Dragon und Game of Thrones spielt.

Wie geht's weiter? House of the Dragon Staffel 3 muss den Drachentanz eskalieren lassen

Am Ende der 2. Staffel hat es Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) geschafft, genug Drachenreiter und loyale Soldaten zu rekrutieren, um ihren Machtanspruch verteidigen und Königsmund in den nächsten Tagen einnehmen zu können. Nun marschieren die Armeen der Grünen und Schwarzen auf gewaltige Konfrontationen zu Land, Luft und Wasser zu. Eine Eskalation des Krieges ist nicht mehr aufzuhalten.

Vieles deutet darauf hin, dass die Handlung der 3. Staffel einen Zeitraum von nur wenigen Tagen umspannen könnte. Mit Blick auf George R.R. Martins Buchvorlage Feuer und Blut werden sich die Ereignisse in House of the Dragon überschlagen und Konflikte an mehreren Orten nahezu parallel ausgetragen.

Das Finale von Staffel 2 bereitet direkt mehrere Schlachten und Ereignisse aus der Vorlage vor, die jetzt unmittelbar bevorstehen. Hier gibt's eine kleine Übersicht, was uns in House of the Dragon Staffel 3 erwarten könnte.

Achtung, es folgen massive (Buch-)Spoiler:

Die Schlacht in der Gurgel

HBO Die Schlacht in der Gurgel steht bevor

Seit Beginn von Staffel 2 spielt die Belagerung der Gurgel durch die Flotte der Velaryons eine wichtige Rolle für die Entwicklungen in Königsmund. Nachdem Tyland Lennister jetzt die Triarchie auf seiner Seite hat, wird es zu Beginn der nächsten Staffel das blutigste Seegefecht in der Geschichte von Westeros zu bestaunen geben: Die Schlacht in der Gurgel, oder auch Battle of the Gullet. Dabei mischen nicht nur zwei gewaltige Schiffsflotten, sondern auch Rhaenyras Drachenreiter mit. Und leider wird es tragische Verluste geben.

Die Schlacht am Honigwein: Das Debüt von Daeron und Tessarion

HBO Tessarion schließt sich Team Grün an

In der Endmontage von Staffel 2 befindet sich eine Armee der Hohenturms auf dem Vormarsch. Über ihnen fliegt ein wendiger blauer Drache am Himmel. Dabei handelt es sich um Drachin Tessarion und ihren Reiter Daeron Targaryen, den wir nach zahlreichen Erwähnungen in der nächsten Season erstmals zu Gesicht bekommen.

Mit Blick auf die Vorlage könnte uns dabei die sogenannte Schlacht am Honigwein erwarten, in der Alicents Sohn Daeron eine wichtige Rolle einnimmt und den Grünen dabei hilft, Rhaenyras Einfluss in der Weite zu schwächen.

Schlacht(en) in den Flusslanden: Die Flusslords setzen sich zur Wehr

HBO Der Krieg in den Flusslanden beginnt jetzt

Einen Teil der 2. Staffel verbrachte Jason Lennister bereits damit, sein Heer in Richtung des roten Arms in den Flusslanden zu bewegen. Am Ende ist er endlich angekommen. In Staffel 3 ist daher eine Auseinandersetzung zwischen Lennisters Heer und den jüngst unter Daemon Targaryen (Matt Smith) vereinten Flusslords zu erwarten.

Der Konflikt in den Flusslanden ist allerdings nicht auf bloß eine Schlacht herunterzubrechen. So schlägt am Ende von Staffel 2 bereits ein Bataillon aus Winterfell in der Gegend auf und auch Prinzregent Aemond (Ewan Mitchell) und Kriston Kraut (Fabien Frankel) samt seiner Armee sind auf dem Weg.

Der Weg nach Harrenhal ist für die Grünen beschwerlich und wird in der Vorlage von zahlreichen Kampfhandlungen begleitet, die entweder in einer gewaltigen Schlacht zusammen gefasst werden oder sich über die gesamte nächste Staffel erstrecken könnten.

Das könnte das Finale von Staffel 3 sein

HBO Rhaenyra landet bald auf dem Thron

Am Ende von Staffel 2 hat Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) ihren eigenen Sohn, König Aegon (Tom Glynn-Carney), verraten und damit das wohl wichtigste kommende Ereignis vorbereitet. Sie verrät, dass Königsmund bald ungeschützt sein wird und Rhaenyra in nur drei Tagen die Gunst der Stunde nutzen kann, um die Stadt einzunehmen und selbst den Thron zu besteigen.

Innerhalb von drei Tagen kann aber jede Menge passieren und wenn wir der Montage am Ende von Staffel 2 Glauben schenken dürfen, dann wird die 3. Staffel ihr Erzähltempo enorm zurückfahren müssen, um all die vorbereiteten Schlachten zeigen zu können. Das bedeutet auch: Rhaenyras größter Triumph könnte als idealer Schlusspunkt der nächsten Season gewählt werden.

Wenn sie schlussendlich den Eisernen Thron besteigt, wird sie unzählige Opfer gebracht haben müssen. In der Buchvorlage folgt jedoch ein bitterböser Twist. Denn die Schwarze Königin schneidet sich direkt am Thron, was in George R.R. Martins Mythologie ein Omen ist, dass der Machtsitz sie für unwürdig erklärt. Aber keine Sorge: Das wird nicht das Ende des Drachentanzes sein.