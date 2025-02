House of the Dragon Staffel 3 beginnt mit der heftigsten Seeschlacht der gesamten Game of Thrones-Geschichte

House of the Dragon sollte eigentlich schon in Staffel 2 eine der größten Fantasy-Schlachten in der Geschichte von Westeros beinhalten. Nun wird sie als denkbar größtes Spektakel Season 3 eröffnen.

Die 2. Staffel des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon konnte nicht alle Fantasy-Versprechen einhalten, nachdem die Episodenzahl von zehn auf acht gekürzt wurde. Fans der Buchvorlage vermissten vor allem die sogenannte Schlacht in der Gurgel (im Original Battle of the Gullet) – den denkbar epischsten Seekampf auf den Gewässern von Westeros.

Was am Ende der 2. House of the Dragon-Season fehlte, soll nun aber im großen Stil nachgeholt werden.

"Das Warten hat sich gelohnt": House of the Dragon Staffel 3 holt Die Schlacht in der Gurgel nach

Die 3. Staffel von House of the Dragon wird mit der gigantischen Seeschlacht eröffnet, die dank der Verzögerung noch eine Stufe spektakulärer ausfallen wird. So klingt es zumindest, wenn Francesca Orsi von HBO mit Deadline über das Thema redet:

Wisst ihr, das Warten hat sich gelohnt. Ich war gerade am Set und habe alle Elemente gesehen und was alles dahintersteckt. Ich bin so froh, dass wir gewartet haben, denn es wird besser als je zuvor und ich glaube nicht, dass wir damals die Zeit gehabt hätten, das zu tun, was wir in dieser Staffel erreichen.

Die Schlacht in der Gurgel ist Teil des sogenannten Drachentanzes und ereignet sich zwischen der Insel Drachenstein und der Landzunge Massies Haken. In George R.R. Martins Buchvorlage Feuer und Blut * stehen sich Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) und Prinz Jacaerys (Harry Collett) von den Schwarzen und Admiralin Sharako Lohar (Abigail Thorn) als Kommandanten der gegnerischen Seiten gegenüber. Während das schwarze Team neben der Flotte der Seeschlange über mehrere Drachen verfügt, kann das schwarze Team auf 90 Kriegsschiffe setzen.

Bis zum Start der 3. House of the Dragon-Staffel müssen wir uns aber noch bis 2026 gedulden.

Weitere Game of Thrones-Serien laufen in den HBO-Hafen ein

Während neue Folgen von House of the Dragon auf sich warten lassen, wird es 2025 ganz anderen Nachschub aus Westeros geben. Der brandneue Ableger A Knight of the Seven Kingdoms basiert auf Martins Heckenritter-Novelle und wird in sechs Episoden eine viel intimere Geschichte über Ser Duncan (Peter Claffey) und den kleinen Jungen Ei (Dexter Sol Ansell) erzählen. Der Vorlagenautor hat die Serie schon gesehen und ist begeistert.

Doch auch dabei bleibt es nicht, wie die HBO-Drama-Chefin im selben Interview mit Deadline herausposaunte. Demnach seien weitere Fantasy-Ableger aus der Welt von Eis und Feuer in Arbeit – insbesondere ein Mystery-Projekt, das sich nach wie vor mit den Targaryens befassen könnte.

