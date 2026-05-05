One Piece-Fans hatten schon aufgegeben: Netflix enthüllt endlich, wann das Anime-Remake kommt

Bei Netflix ist seit mehreren Jahren ein Remake des One Piece-Animes in der Mache. Jetzt gibt es endlich ein erstes Poster, das den Startzeitraum enthüllt.

Dann soll das Anime-Remake The One Piece zu Netflix kommen

One Piece -Fans haben eine Eselsgeduld. Nicht nur halten manche von ihnen ihrem Lieblingsanime seit über 1000 Folgen die Treue, auch die Realfilmadaption auf Netflix lässt zwischen den Staffeln gehörig auf sich warten. Und dann hat der Streamer auch noch ein Remake angekündigt: Von The One Piece hören wir seit etwa drei Jahren so gut wie gar nichts – aber

Netflix veröffentlichte ein erstes Poster zum Remake, auf dem der junge Ruffy (deutsche Stimme im Original: Daniel Schlauch) inmitten der Piratenbande von Shanks (Martin Halm) zu sehen ist. Es ist einer der rührendsten Momente des frühen One Piece-Animes: Der kleine Ruffy hat bei Shanks' Truppe ein erstes Zuhause gefunden – der starke Wunsch, selbst Pirat zu werden, nimmt hier seinen Anfang.

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Eigentlich werden Fans aber vor allem auf eines schielen: Das Poster weist den Februar 2027 als Starzeitraum für das Anime-Remake aus. Somit wird die Community gute drei Jahre nach der ersten Ankündigung des Projekts auf den Start gewartet haben.

Die erste Staffel soll die ersten 50 Folgen der Manga-Vorlage abdecken und 300 Minuten auf sieben Folgen verteilen. Das entspricht einer Folgenlänge von knapp 43 Minuten.

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One Piece-Fans werden schon ungeduldig

Wie ein Artikel von IGN Deutschland suggeriert, wurden die Fans mittlerweile ungeduldig: Unter dem ersten Video zum Remake, das vor etwa drei Wochen erschien, fanden sich einige Kommentare wie "Gebt uns endlich das verdammte Release-Datum".

Für das Remake ist Wit Studios zuständig, die unter anderem auch den Hit-Anime Attack on Titan produziert haben. Die Kultserie One Piece mit moderner Optik und strafferer Dramaturgie neu aufzulegen, ist eine Idee, die vielen Fans gefällt: Insbesondere die alten Folgen des Anime sind für manche Teile der Community heutzutage ein eher zähes Vergnügen.