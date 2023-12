Neu One Piece-Serie kommt zu Netflix und sie soll einen 25 Jahre alten Fan-Wunsch wahr machen

Gerade erst ist bei Netflix die One Piece-Realserie gestartet, da verkündet der Streaming-Dienst bereits das nächste Projekt mit der Strohhutbande. Macht euch auf ein unerwartetes Remake des Originals gefasst.

1997 veröffentlichte Eiichiro Oda die allererste Ausgabe der langlebigen Manga-Reihe One Piece. Ein Jahr später startete die erste Bewegtbildadaption, ehe 1999 der berühmte Anime folgte. Über 1000 Episoden sind bereits erschienen und das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Wie in aller Welt soll man das jemals aufholen?



Diese Frage haben sich sicherlich viele Menschen gestellt, als vor wenigen Monaten die Live-Action-Verfilmung One Piece bei Netflix an den Start ging. Wer noch nie eine Episode des Originals gesehen hatte, konnte unmöglich binnen weniger Wochen den kompletten Anime schauen, geschweige denn den kompletten Manga lesen.

Nun bereitet Netflix den perfekten Neueinstieg vor.

One Piece-Remake bei Netflix vom Attack on Titan-Studio

Wie Deadline berichtet, befindet sich bei dem Streaming-Dienst unter dem Titel The One Piece ein aufwendiges Remake in Arbeit. Die Serie entsteht unter der Leitung von WIT Studio, das für den Anime-Überflieger Attack on Titan bekannt ist. Zudem sind Shueisha, Fuji Television Network und Toei Animation in das Projekt involviert.

Hier könnt ihr den Akündigungs-Teaser zu The One Piece schauen:

The One Piece - Announcement Teaser (English) HD

The One Piece erzählt die Piraten-Abenteuer der Strohhutbande im frischen Bildgewand, angefangen bei der East Blue Saga. Dabei wird auf "innovative visuelle Technologie" zurückgegriffen, wie es bei Netflix heißt. Bessere Animationen und dieselbe Geschichte in kürzer Zeit: Sowohl für Fans als auch Neueinsteiger klingt das sehr aufregend. Einer der größten Kritikpunkte am Anime ist schließlich das Erzähltempo, was zu Fan-Projekten wie One Pace geführt hat, welche die Geschichte ohne den sogenannten "Filler" zusammenschneiden.

Zum Weiterlesen: Die neuesten Infos zu One Piece Staffel 2 bei Netflix

Abenteuer-Remake: Wann startet The One Piece bei Netflix?

Laut den offiziellen Angaben von Netflix befindet sich The One Piece aktuell in Produktion. Ein konkretes Startdatum wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Wir gehen davon aus, dass die Neuauflage Ende 2024 oder Anfang 2025 bei Netflix erscheint. Darüber hinaus erwartet uns eine 2. Staffel der Realserie.