"Ich finde es verwerflich": Neue Dschungelcamp-Prüfung sorgt bei Publikum für heftige Kritik

Auch bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ dürfen Dschungelprüfungen nicht fehlen. Eine sorgt jetzt für besondere Aufregung und den Grund dafür, erfahrt ihr hier.

Das Dschungelcamp lebt von seinen Dschungelprüfungen. Bei schreienden Stars, die sich durch enge Räume quetschen müssen, Promis, die mit Kakerlaken übersät werden oder bei der Essensprüfung Stierhoden essen müssen – die Zuschauer:innen fühlen sich köstlich unterhalten. Im diesjährigen Dschungelcamp der Legenden sorgt eine Aufgabe jetzt für ordentlich Kritik.

„Warum muss man den Tieren das antun?“: RTL bekommt für Dschungelprüfung Kritik

An Tag 4 wird Gigi Birofio von seiner Mitstreiterin Elena Miras in die Dschungelprüfung gewählt. Der Italiener ist hoch motiviert als Sonja Zietlow und Jan Köppen ihm die anstehende Aufgabe erklären. Gigi muss durch einen Supermarkt nur eben in einer Dschungelversion. Auf der Einkaufsliste stehen nicht etwa Milch, Eier und Brot. Gigi muss lebendige Tiere wie Krokodile, Frösche und Krabben „einkaufen“. Nacheinander muss er eine bestimmte Anzahl der Tierchen in kleine Holzkäfige verfrachten und sie mithilfe eines Einkaufswagens über den unebenen Dschungelboden fahren. Doch obwohl Gigi sich besonders behutsam und vorsichtig gegenüber der Lebewesen verhält, sind die Zusehenden wegen der Prüfung verärgert.

Auf Instagram machen die Fans ihrem Unmut über die Prüfung Luft und machen deutlich, was sie von der Aufgabe halten. „Ich frage mich jedes Mal, warum man den Tieren das alles antun muss“ und „Was eine Tierquälerei“, geben User ihr hartes Urteil ab.



Ich finde es verwerflich diese Tiere diesen Stress auszusetzen. Bin kein Veganer und kein Gutmensch aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, finde ich blöd für das Tierchen, mit zugebunden Maul.

Eine weitere Userin macht sich darüber Sorgen, dass Gigi eventuell nicht richtig mit den Tierchen umgehen kann.

Find den Stress für die Tiere nach wie vor nicht gut und was ist, wenn Gigi die Tiere aus Angst fallen lässt und sie sich verletzen?

Viele Zuschauende würden die Sendung auch ohne Tiere schauen, denn es gebe ja genug gruseliges Zeug.

TV & Streaming: So kannst du das Dschungelcamp der Legenden schauen

Seit 16. August läuft die Jubiläumsstaffel vom Dschungelcamp unter dem Namen „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ bei RTL. Täglich um 20:15 Uhr wird eine neue Folge ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits einen Tag vorher gestreamt werden. Die neue Staffel umfasst insgesamt 17 Folgen.