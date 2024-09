"Ich kam als Arschloch rüber und sie haben mir Arschloch-Rollen gegeben": Chris Evans hat kein Interesse daran, ein großer Filmstar zu sein und schaut lieber auf Bäume

Zu Beginn seiner Karriere hat Captain America-Star Chris Evans Filme gedreht, auf die er heute nicht mehr so stolz ist. Trotz des nachfolgenden Ruhms will er aber weiterhin ein ruhiges Leben führen.

Vor seinen kommerziellen Karriere-Highlights mit Superheldenrollen in den Fantastic Four- und Avengers-Franchises begann Chris Evans seine Laufbahn mit Filmen, die heute fast schon vergessen sind. Auch der Star selbst denkt nicht mehr gerne daran zurück. Unsere internationale Schwesternseite SensaCine hat kürzlich ein GQ-Interview mit dem Schauspieler aufgegriffen, in dem Evans über seine Anfänge spricht – und warum ihn das Star-Dasein im Rampenlicht eher abstößt.

Chris Evans hat anfangs absichtlich unsympathische Filmfiguren gespielt

In dem Gespräch mit GQ spricht der Captain America-Darsteller darüber, dass er frühe Rollen wie die American Pie-Parodie Nicht noch ein Teenie-Film! von 2001 ganz bewusst ausgewählt hat. Später haftete ihm durch seine Rolle als Johnny Storm im Fantastic Four-Universum ein bestimmter Status als Star für unsympathische Charaktere an, den er weiter bediente:

Ich kam als Arschloch rüber und sie haben mir Arschloch-Rollen gegeben.

Mit dem lebensverändernden Casting als Steve Rogers aka Captain America im Marvel Cinematic Universe änderte sich die öffentliche Wahrnehmung von Evans dann deutlich. Trotzdem ist er hinter der Kamera weiterhin ein eher introvertierter Typ.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Captain America-Film:

Captain America - Trailer F (Deutsch)

Chris Evans will lieber seine Ruhe statt in der Öffentlichkeit zu stehen

Im GQ-Artikel wird erklärt, dass der Star Los Angeles irgendwann wieder verlassen und zurück in seine Heimat nach Massachusetts gezogen ist. Hier widmet er sich in seiner Freizeit gerne der Natur. Im Interview werden Sätze von Evans als Naturliebhaber zitiert, die zum Beispiel so klingen:

Der Fakt, dass Bäume grün sind, haut mich um.

Erst dieses Jahr war der Star im MCU-Blockbuster Deadpool & Wolverine in seiner Fantastic Four-Rolle als Johnny Storm aka Human Torch für einen unterhaltsamen Multiversumsauftritt zurückgekehrt. Nach seinem großen Captain America-Finale in Avengers 4: Endgame widmet sich der Schauspieler aber lieber neuen Projekten in seiner Karriere.

Zu seinen kommenden Projekten gehört unter anderem die Action-Komödie Red One - Alarmstufe Weihnachten an der Seite von Mega-Star Dwayne Johnson. Der festliche Blockbuster kommt am 7. November 2024 ins Streaming-Abo von Amazon Prime.