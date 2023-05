"Ich war deswegen in Therapie": Emma Watson fühlte sich wegen Harry Potter schuldig und ihre traurige Erklärung ist absolut nachvollziehbar

Vor Jahren enthüllte Emma Watson, dass ihr der Harry Potter-Ruhm schwer zusetzte. Wegen Schuldgefühlen begab sie sich schließlich in Therapie.

In sehr jungem Alter schon sehr berühmt zu werden, ist für viele Stars belastend. Auch Harry Potter-Star Emma Watson war davon betroffen. In einem Interview sprach sie 2019 darüber, dass sie sich wegen Schuldgefühlen durch ihre Hermine-Berühmtheit in Therapie begab.

Harry Potter-Star Emma Watson konnte mit Hermine-Ruhm nicht umgehen

Im Gespräch für die Dezember 2019-Ausgabe der britischen Vogue sagte Watson, dass sie sich wegen ihrer Harry Potter-Bekanntheit und ihren Gefühle darüber in Therapie begab:

Um ehrlich zu sein, habe ich in Therapie gesessen und mich deswegen wirklich schuldig gefühlt. Zum Beispiel: 'Warum ich?‘ Jemand anders hätte diesen Aspekt mehr genossen und gewollt als ich.' Ich habe viel mit den damit verbundenen Schuldgefühlen gerungen. Zu sagen: 'Das sollte mir mehr Spaß machen. Ich sollte aufgeregter sein.' Und ich habe tatsächlich große Probleme.

In dem Vogue-Gespräch sagt die Harry Potter-Darstellerin, dass ihr vor allem ihre Familie dabei geholfen hat, auf dem Boden zu bleiben und sich an ihre Identität und Herkunft zu erinnern.

In den letzten Jahren legte Watson eine Schauspielpause ein, da sie sich ihrer Aussage nach wie einem Käfig fühlte. Jetzt will sie aber langsam wieder nach Hollywood zurückkehren. Details zu neuen Film-Projekten der Hermine-Darstellerin gibt es noch nicht.

