"Wie in einem Käfig": Harry Potter-Star Emma Watson hat seit 5 Jahren keinen Film gedreht und das hat einen traurigen Grund

Emma Watson wurde als Hermine in der Harry Potter-Reihe berühmt, aber seit fünf Jahren stand sie nicht mehr für einen Film vor der Kamera. Warum?

Seit den Dreharbeiten für Little Women 2018 war Emma Watson nicht mehr an einem Kinofilm beteiligt. Dabei standen der Darstellerin von Hermine Granger aus 8 Harry Potter-Filmen die Türen in Hollywood offen. In einem neuen Interview hat die Schauspielerin verraten, warum sie sich nach Die Schöne und das Biest und Little Women im Kino rar gemacht hat.

Emma Watson fühlte sich "wie in einem Käfig"

Watson war in der Zwischenzeit nicht untätig, sie engagiert sich bei diversen Fashion-Marken und sie setzt sich für die Rechte von Missbrauchsopfern und trans Menschen ein. Ihr neustes Projekt ist eine CO₂-neutral hergestellte Gin-Sorte, die sie zusammen mit ihrem Bruder Alex vertreibt. Deswegen stand sie einem Interview mit der Financial Times Rede und Antwort. Darin kam Watson auf ihre Schauspielpause zu sprechen und begründete den Rückzug aus dem Filmgeschäft so:

Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht besonders glücklich. Ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Käfig.

Besonders schwer fiel Watson nach eigenen Aussagen die Aufgabe, in Interviews für Filme einzustehen, auf die sie wenig kreativen Einfluss hatte. Deshalb fasste sie einen Entschluss:

Mir wurde klar, dass ich nur Dinge vertreten wollte, bei denen ich, wenn sie kritisiert würden, [...] sagen konnte: 'Ja, ich hab das vermasselt, es war meine Entscheidung. Ich hätte es besser machen sollen.'

Andernfalls würde sie sich "dafür hassen", Dinge zu verteidigen oder zu entschuldigen, für die sie nicht verantwortlich war.

Was macht Emma Watson als Nächstes?

Emma Watson plant nach fünf Jahren Pause eine Rückkehr ins Filmgeschäft. Sie hat einen neuen Film in Arbeit, der Anfang 2024 gedreht werden soll, wie es in dem Artikel heißt. Es gibt aber keine Details dazu.

Womöglich kehrt Emma Watson als Produzentin, Autorin oder Regisseurin dauerhaft ins Filmgeschäft zurück. Im vergangenen August vollzog sie einen ersten Schritt in diese Richtung. Damals war sie nicht nur das Gesicht einer Kampagne von Prada, sie führte auch bei dem dazugehörigen Werbespot Regie, schrieb das Drehbuch und fungierte als Erzählerin.