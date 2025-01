"Ich war dumm": Hollywood-Star jubelte Mark Ruffalo mit 17 Jahren auf einer Bühne Drogen unter

Ein Hollywood-Star, der bereits als Kind vor der Kamera stand, setzte als Teenager Marvel-Held Mark Ruffalo unter Drogen. Der reagierte überraschend gelassen.

Vor den Augen der Öffentlichkeit aufzuwachsen ist nie leicht. Das weiß Kieran Culkin genauso wie seine berühmte Serienfigur Roman Roy aus Succession. Der Kevin - Allein zu Haus-Star entwickelte einen stellenweise perfiden Humor: So jubelte er Mark Ruffalo etwa einen echten Joint unter, den der MCU-Schauspieler vor versammeltem Publikum rauchte.

Kieran Culkin entschuldigte sich bei Mark Ruffalo, aber der reagierte entspannt

Wie Culkin kürzlich in einem Interview mit dem Guardian enthüllte, wollte er damals seinen Mitschauspieler:innen im Theaterstück The Moment When einen Streich spielen: Für eine Szene rauchten mehrere Darstellende einen falschen Joint auf der Bühne. Culkin hatte allerdings eine der Requisiten als Spaß durch ein echtes, also marihuanahaltiges Exemplar ausgetauscht.

Eines Abends habe er den Geruch der Droge von seinem Platz hinter den Kulissen wahrgenommen, so Culkin. Er schlich sich zum Bühnenrand und beobachtete, wie Mark Ruffalo und der gesamte Rest des Casts den Joint rauchten, den sie für eine Attrappe hielten. Es handelte sich um eine Vorstellung mit geladener Presse.

"Ich war 17 und dumm", erklärt der Hollywood-Star. Es gab zwar keine Zwischenfälle, aber in der Pause musste er sich gegenüber seinen Kolleg:innen verantworten: "Ich meinte nur, 'Ich dachte, es wäre ein guter Streich. Ich bin dumm. Es tut mir so leid', aber sie liebten es. Mark sagte: 'Ich habe seit zehn Jahren kein Gras geraucht. Die zweite Hälfte [der Vorstellung] wird richtig spaßig.'"

Die Theater-Veteranin Phyllis Newman bedankte sich sogar bei Culkin und erklärte, sie habe seit den 1960ern kein Marihuana mehr geraucht. Nur die Bühnenmanagerin wollte über Culkins Streich nicht lachen: "Ruinier dir dein Leben in deiner eigenen Zeit!", schnauzte sie ihn offenbar an.

Wie er gegenüber dem Guardian erklärt, hat Culkin mittlerweile selbst seit über 20 Jahren kein Gras mehr geraucht. Mark Ruffalo sollte das vielleicht besser nicht erfahren.