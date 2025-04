"Ich war ein Idiot am Set": Superstar entschuldigte sich nach Gastauftritt beim gesamten Cast

Die Erfolgsserie The Rookie zieht Gaststars magnetisch an. Einer von ihnen geriet während der Dreharbeiten aber in Panik – und der Grund dafür ist sehr menschlich.

Erst kürzlich entschuldigte sich die erfolgreiche Musikerin und Talkmasterin Kelly Clarkson öffentlich beim The Rookie-Cast. Anscheinend war ihr Gastauftritt in der Serie nicht ganz so gelaufen wie geplant, weil sie schrecklich nervös war. Und Schuld war kein Geringerer als Hauptdarsteller Nathan Fillion.

Kelly Clarksons war selbst viel zu großer Fan von The Rookie und Nathan Fillion

Kelly Clarkson hatte in Staffel 5, Episode 12 namens Todesmeldung einen Gastauftritt. In der Szene versucht sie (als sie selbst), mit Blumen und Ballons beladen, im Krankenhaus mit dem Aufzug zu fahren.

Dies scheitert wiederholt an den staubigen und leicht betreten dreinblickenden Hauptfiguren aus The Rookie, die sich nach und nach zu ihr gesellen und die Fahrt sichtlich in die Länge ziehen.

Bei dem Dreh war die Sängerin richtig nervös, wie sie später in The Kelly Clarkson Show berichtete. Screen Rant zitiert den Superstar:

Oh mein Gott, ich hatte schreckliche Angst. Ich muss mich bei der Besetzung und der Crew entschuldigen. Ich hatte schreckliche Angst.

Dafür gab es einen nachvollziehbaren Grund:

The Rookie, sie haben mich eingeladen und die Sache ist die – ich bin ein großer Fan von Nathan Fillion seit Castle. Ich werde schon bei Dreharbeiten nervös, aber dann hat er mich noch nervöser gemacht, als ich es bei einem Dreh je gewesen bin. Ich war ein Idiot am Set.

Am Set von The Rookie lief Kelly Clarkson ihrem Idol natürlich direkt in die Arme. Besonders, da die beiden Stars in besagter Aufzug-Szene nur Zentimeter voneinander trennen.

Mehr zu The Rookie:

Dabei wurde sie anscheinend von ihren Fan-Gefühlen überwältigt und geriet in Panik. Ein sehr menschlicher Grund, den die meisten von uns wahrscheinlich nachvollziehen können. Dabei hat Clarkson gar keinen Grund, sich zu schämen, da die Szene hervorragend gelungen ist und eine der witzigsten von The Rookie.