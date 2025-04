The Rookie-Star lernte erst während der Serie Autofahren und niemand wusste es

Wir sehen die Stars von The Rookie ziemlich oft hinterm Steuer. Eine Hauptdarstellerin hatte zum Start der Serie aber noch keinen Führerschein und diesen Fakt beim Casting verschwiegen.

In The Rookie spielt Melissa O'Neil von Folge 1 an eine der wichtigsten Figuren. Sie gibt eine der drei ursprünglichen Rookies und beweist sich als intensive Schauspielerin mit großer Bandbreite. Dass sie den Job als Lucy Chen in The Rookie bekommen hat, verdankt sie unter anderem einer kleinen Notlüge.

Streifen-Cop ohne Führerschein: The Rookie-Star Melissa O'Neill konnte zum Start der Serie nicht Autofahren

Ein Großteil der Stars spielt Streifenpolizist:innen und ist ständig hinterm Steuer zu sehen. Melissa O'Neill hatte sich beim Casting ganz bewusst dazu entschieden, niemandem zu erzählen, dass sie nicht Autofahren kann. Das erzählte sie im Interview mit dem Calgary Herald Anfang des Jahres:

Ich lernte während meiner Arbeit hier das Autofahren. Ich hatte vorher keinen Führerschein. Niemand wusste das. Sie hätten mich vermutlich nicht genommen, wenn sie es gewusst hätten.

Ob Melissa O'Neill tatsächlich nicht angeheuert worden wäre, wissen wir nicht mit Sicherheit. Fakt ist, dass The Rookie dank ihr zu einer besseren Serie wird. Nicht nur ihre liebevolle und aufrichtige Art mit ihren Kolleg:innen, sondern auch die Chemie mit ihrem On-Off-Liebhaber Tim Bradford (Eric Winter) sind ein Grund jede Woche einzuschalten.

Wenn uns The Rookie eines gelehrt hat, dann, dass wir manches auch später im Leben nachholen können – so wie O'Neill das Autofahren. Zu Beginn der Serie sehen wir sie aber tatsächlich kaum am Steuer, da ihr Ausbilder Tim Bradford das Polizeiauto lieber selbst fährt. Glück gehabt!

Die neuen Folgen The Rookie könnt ihr aktuell bei WOW * streamen. Dort findet ihr jeden Freitag eine neue Folge im englischen Original und zwei Wochen später schon in der deutschen Synchronfassung. Die aktuelle Folge April, April wird Fans von Chenford (Lucy Chen + Tim Bradford) sicher ganz besonders freuen.

