"Ich wollte diese Dinge nicht sagen": Norman Reedus ließ Daryl aus The Walking Dead zum Guten ändern

Daryl Dixon aus The Walking Dead ist ein absoluter Fanliebling. Doch hätte Schauspieler Norman Reedus sich nicht für seine Serienfigur eingesetzt, wäre das wohl anders gekommen.

Lange bevor es The Last of Us gab, war The Walking Dead eine der größten Serien des letzten Jahrzehnts. Das Zombie-Drama erzählte über mehrere Staffeln hinweg hauptsächlich von Rick Grimes (Andrew Lincoln), der sich mit seinen verbündeten Überlebenden durch die tödliche Postapokalypse voller Untoter schlägt.

Der heimliche Star war aber der von Norman Reedus gespielte Daryl Dixon, ein cooler Biker mit Armbrust. Doch ursprünglich sollte die TWD-Serienfigur vom Charakter her ganz anders sein, was Daryls Beliebtheit garantiert nicht gut getan hätte.



The Walking Dead-Star Norman Reedus bestand darauf, seine Serienfigur Daryl Dixon zu ändern

Im Interview mit dem Magazin Elle gab Reedus schon 2013 zu verstehen, dass Daryl auf dem Papier erst ganz anders konzipiert war. Dann suchte er das Gespräch mit den Autoren von The Walking Dead, denn dieser Daryl entsprach nicht seinen Vorstellungen.

Es gab frühere Drehbücher, in denen Daryl wie sein Bruder sprach. Er sagte viele rassistische, negative Dinge. Und es gab Drehbücher, in denen er Drogen nahm – die Drogen seines Bruders. Ich hatte früh Gespräche mit den Autoren und erklärte, dass ich solche Dinge nicht sagen oder ihn Drogen nehmen lassen wollte. Ich wollte, dass Daryl ein echter Junge ist, der in einem Haus voller Rassismus und Drogen aufwuchs, aber nicht stolz darauf war und nicht so sein wollte.

Ganz ähnlich setzte sich NCIS-Star Mark Harmon sehr früh für die Integrität seiner Serienfigur Gibbs ein. Auch wenn es in dem Fall nur um den Namen des TV-Ermittlers ging.

Daryls The Walking Dead-Story geht immer noch weiter – im eigenen Spin-off

Seit 2023 hat die von Norman Reedus gespielte Figur ihr eigenes TWD-Spin-off namens The Walking Dead: Daryl Dixon. In diesem verschlägt es den Überlebenskünstler nach Frankreich, wo er unter anderem alte Verbündete trifft. Und die gute Nachricht: Der Ableger ist noch nicht abgeschlossen, auch wenn Dixon mittlerweile seinen letzten Drehtag hatte, nach dem er sich offiziell von Daryl verabschiedete.

Zuletzt war die 3. Staffel der Daryl-Serie zu sehen, die ihr hierzulande bei MagentaTV mitverfolgen konntet und könnt. Season 4 wird das Abschlusskapitel sein.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien im Juni 2025 auf unserer Schwesternseite AdoroCinema.