The Walking Dead feiert wichtigen Meilenstein: Daryl Dixon-Serie kehrt schon bald zurück und wird in Staffel 3 alles verändern

Die The Walking Dead-Serie Daryl Dixon wartet in Staffel 3 mit einer gewaltigen Änderung auf. Jetzt konnte die Zombie-Fortsetzung einen wichtigen Meilenstein feiern.

Zwei Staffeln lang ließ The Walking Dead: Daryl Dixon den titelgebenden Amerikaner (Norman Reedus) durch das post-apokalyptische Frankreich streifen und neuartige Zombies bekämpfen, ehe man ihn schließlich mit seiner Freundin Carol (Melissa McBride) wiedervereinte. Ihre Europareise ist aber noch längst nicht zu Ende.

Die Daryl Dixon-Serie kehrt mit einer 3. Staffel zurück, die bis auf die beiden Hauptcharaktere so gut wie alles verändert und das Duo nach Spanien schickt. Allzu lange müssen Fans jetzt nicht mehr warten.

The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3 kommt schon dieses Jahr

Auf Instagram verkündete AMC kürzlich den Abschluss der Dreharbeiten zu Staffel 3. Die Produktion lief seit August 2024 an verschiedensten Orten in Spanien – unter anderem in Madrid, Aragonien, Galicien, Valencia und Katalonien.

Damit steht der Rückkehr der Serie in diesem Jahr nichts mehr im Wege. Wir rechnen damit, dass Staffel 3 im Herbst 2025 in den USA bei AMC und in Deutschland wieder bei MagentaTV startet. Die neue Season wird voraussichtlich wieder aus sechs Folgen bestehen. Eine 4. Staffel, die weiterhin in Spanien spielt, soll bereits in der Entwicklung sein.

Große Veränderung: Daryl Dixon wird eine spanische Zombie-Serie

Wer das The Walking Dead-Spin-off schaut, wird am Ende von Staffel 2 kaum erraten können, dass es Daryl und Carol in der nächsten Season nach Spanien verschlägt. Denn eigentlich machten sie sich zuletzt durch den von glühenden Zombies überfüllten Eurotunnel auf den Weg in Richtung London.



Dort werden sie in Staffel 3 auch kurzzeitig landen, allerdings geht es anschließend per Boot nach Spanien, wie der erste Teaser bereits andeutet. Somit wird die nächste Season zu einer Art Neustart für The Walking Dead: Daryl Dixon. Bis auf das zentrale Duo bringt der Ortswechsel nämlich zahlreiche neue Charaktere, Kulturunterschiede und Probleme mit sich.

Hier könnt ihr den ersten Teaser zu Daryl Dixon Staffel 3 schauen:

Produzent Steve Squillante gab im Gespräch mit Variety bereits ein paar spannende Einblicke, wie sich Daryl Dixon in Staffel 3 nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera verändert:



Dies ist keine amerikanische Serie, die einfach nach Frankreich und dann nach Spanien verlegt wurde, um eine andere Version einer amerikanischen Serie zu drehen. [...] Vor allem in den kritischen Kernpositionen und in Schlüsselpositionen ist das Team komplett spanisch. Authentizität gibt es nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera.

Zum neuen Setting selbst erklärt er:

Spanien bietet eine wirklich wunderbare Kulisse, die den Zuschauer:innen, glaube ich, nicht so vertraut ist. Wir nutzen unsere Geschichte und unsere Fähigkeit, uns so zu bewegen, wie wir es tun, um ein bisschen mehr von dem Gesamtbild Spaniens zu zeigen.

Mit einer Filmcrew, die zu "über 90 Prozent" aus Spanier:innen besteht, verwandelt sich Daryl Dixon quasi eine spanische Serienproduktion. Squillante selbst beschreibt die Serie als eine Art Anthologie. Und wenn es nach Norman Reedus geht, könnten noch weitere Staffeln in anderen Ländern folgen.

Bis zum Start der Daryl Dixon-Fortsetzung müssen The Walking Dead-Fans aber nicht warten, um Zombie-Nachschub zu erhalten. Bereits im Frühling 2025 kehrt auch das Spin-off Dead City mit Negan und Maggie für eine 2. Staffel zurück.