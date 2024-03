Idealer LOL-Ersatz bei Amazon vor Staffel 5: Die Gaststars in Folge 5 & 6 der Teddy-Show enthüllt

Während wir gespannt auf den Start der 5. Staffel von LOL warten, läuft bei Amazon Prime Video eine andere Comedy-Show, die ebenfalls mit einigen großen Namen aufwartet.

Ende März geht es endlich mit LOL: Last One Laughing weiter. Die Bully-Show begeistert seit vier Staffeln mit extrem witzigen Momenten und jeder Menge Stars. Auch Tedros "Teddy" Teclebrhan war schon mehrmals bei LOL zu Gast. Seit diesem Jahr hat er sogar seine eigene Comedy-Show bei Amazo Prime Video: Die Teddy Teclebrhan Show.

Im Februar startete Die Teddy Teclebrhan Show bei dem Streaming-Dienst und entpuppte sich als idealer LOL-Ersatz. Vier Folgen wurden bereits veröffentlicht. Nun kündigt Amazon die verbleibenden zwei Ausgaben der Comedy-Show an. Einmal mehr dürfen wir uns über einige namhafte Gaststars an der Seite von Teddy freuen.

LOL-Ersatz bei Amazon: Teddy Teclebrhan legt sich u.a. mit Karoline Herfurth, Albrecht Schuch und Iris Berben an

Erneut schlüpft Teddy in einen seiner vielen Comedy-Charaktere, angefangen bei Antoine über Percy bis hin zu Ernst Riedler. In der 5. und 6. Episode läuft er folgenden deutschen Promis über den Weg und führt sie an der Nase herum:

Darüber hinaus wartet die 5. Folge der Teddy Teclebrhan Show mit einem besonderen Einblick in Teddys Vergangenheit auf. Das Motto lautet nämlich Heimat. Wir dürfen gespannt sein, wie diese persönliche Note mit den sonst sehr humorvollen Sketch-Einlagen verbunden wird. Ab sofort könnt ihr alle Folgen streamen.

Wann startet LOL Staffel 5 bei Amazon Prime Video?

Heute gibt es das Teddy-Finale. In wenigen Wochen folgt die LOL-Fortsetzung. Am 28. März 2024 geht die Bully-Show bei Amazon Prime Video mit sechs neuen Folgen weiter. Dieses Mal tritt u.a. Comedy-Legende Otto Waalkes gegen Filmstar Elyas M'Barek an.

Das nächste LOL-Special steht auch schon fest. Im Oktober erwartet uns ein gruseliger Halloween-Ableger, bei dem es sicherlich auch viel zu lachen gibt.

