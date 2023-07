Ihr müsst nicht bis zum Prime Day warten: Den brandneuen LG OLED C3 gibt es jetzt schon zum Bestpreis – 36 Prozent günstiger!

Der LG OLED C3 gehört zu LGs 2023 Line-up und tritt die Nachfolge des äußerst beliebten LG OLED C2 an. Der C3 kann alles, was den Vorgänger schon genial gemacht hat und noch mehr. Bei Amazon bekommt ihr ihn jetzt so günstig wie nie.

Am 11. und 12. Juli ist wieder Amazon Prime Day * und ihr könnt euch auf haufenweise gute Angebote freuen. Doch müsst ihr nicht unbedingt bis zum Prime Day warten, um einen guten Deal zu erwischen. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen 4K-TV für Heimkino und Gaming seid, dann solltet ihr euch den neuen LG OLED C3 ansehen. Er bringt fast alles mit, was man sich von einem 4K-Fernseher wünschen kann, allem voran ein erstklassiges Bild. Bei Amazon bekommt ihr ihn jetzt so günstig wie nie.

LG OLED55C37LA zum Bestpreis bei Amazon Deal Zum Deal Noch vor einem Monat lag der Bestpreis für die 55-Zoll-Variante, dem LG OLED55C37LA, bei knapp 2000 Euro. Jetzt bekommt ihr ihn bei Amazon für nur 1.650 Euro und spart stolze 37 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Auch die Versionen mit 42-Zoll *, 48 Zoll *, und 65 Zoll * sind im Angebot. Gerade der 48-Zöller für 1249 Euro ist ein sehr guter Deal. LG OLED C3: Auch die neueste Generation der LG-TVs überzeugt Neben der überzeugenden Bildqualität, die LG hier auf den Schirm zaubert, ist vor allem die Spitzenhelligkeit ein großer Vorteil des C3s. Im Vergleich zu regulären OLED-TVs erreicht der LG C3 durch das OLED-evo Panel 30 Prozent mehr Helligkeit im Vergleich zu regulären OLEDs. Das heißt, dass Fernsehen, Gaming und Streaming bei Tageslicht kein Problem darstellt. Eine Offenbarung für Gamer:innen: LG stellt euch beim C3 alle wichtigen Gaming-Features die Seite. Vier HDMI 2.1-Eingänge für Gaming mit 4K und 120 FPS bieten genug Platz für alle eure Geräte. Dazu kommen die Technologien ALLM, VRR, NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync, die alle für eine flüssige und verzögerungsfreie Darstellung eurer Games sorgen. LG OLED C3: Gibt es Nachteile? Es gibt auch Gründe, die je nachdem wie eure Ansprüche sind, gegen einen Kauf sprechen. Der LG C3 unterstützt die HDR-Formate Dolby Vision und HDR10, jedoch nicht HDR10+, welches Amazon Prime für seine Produktionen nutzt. Da aber anstelle von HDR10+ immerhin HDR10 verwendet wird und Dolby Vision sowieso das wichtigere Format ist, müsst ihr hier keine allzu großen Abstriche machen.



Was schwerer wiegt, ist der Sound der TV-Lautsprecher. Während dieser zwar als gut zu bezeichnen ist, kann er doch nicht ganz mit einigen Modellen der Konkurrenz mithalten. Wenn ihr wie der Autor dieses Textes keinen Platz für eine Heimkino-Anlage habt und auf einen guten TV-Sound angewiesen seid, dann empfiehlt sich ein Blick auf Sonys OLED A80K *, oder dessen 2023-Nachfolger A80L, die mit ihrer Acoustic Multi Audio+-Technologie deutlich besser klingen. Sony A80L bei Amazon Deal Zum Deal Sony hat mit der Acoustic Multi-Audio-Technologie Pionierarbeit geleistet. Der Sound kommt direkt aus dem Bildschirm, indem das Display zum Vibrieren gebracht wird. Hinter dem Panel sind Subwoofer für die tiefen Töne angebracht. Das ganze ergibt einen klareren, realistischeren Sound, mit dem sich nur ganz wenige Modelle anderer Hersteller messen können. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.