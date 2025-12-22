Ihr scrollt bei Amazon Prime ständig daran vorbei, dabei lohnt sich der erfolgreichste Weihnachtsfilm aller Zeiten immer wieder

Zur Adventszeit darf unser Lieblingsweihnachtsmuffel bei Amazon Prime nicht fehlen. 2018 wurde er im Kino zum erfolgreichsten Weihnachtsfilm aller Zeiten und dieses Jahr könnt ihr ihn wieder im Stream genießen.

Viele haben das Animations-Highlight Der Grinch schon zig Mal gesehen, andere können mit den Verfilmungen des vor allem in den USA legendären Kinderbuchautors Dr. Seuss nicht so viel anfangen. Wieder anderen sagt eher die Jim Carrey-Version aus dem Jahr 2000 zu. All das sind jedoch keine Gründe, den erfolgreichsten Weihnachtsfilm dieses Jahr zu ignorieren. Ihr könnte ihn Heiligabend bei Amazon Prime Video nachholen.

In der 2018er-Adaption haucht Sherlock-Star Benedict Cumberbatch dem grünen Griesgram Leben ein – in der deutschen Fassung leiht Otto Waalkes dem Grinch seine Stimme. Wer sich wieder wie zu Weihnachten in Kindheitstagen fühlen will, sollte sich einen besinnlichen Adventabend mit Der Grinch machen.



Darum geht’s in Der Grinch bei Amazon Prime

Der Grinch ist ein grimmiges, grünbehaartes Wesen, lebt mit seinem Hund Max hoch oben auf Mount Crumpit in einer tristen Höhle und fristet ein eigenbrötlerisches Dasein. Mit den munteren, lebensfrohen Einwohner:innen aus dem nahen Whoville will er nichts zu tun haben. Ganz besonders nicht zu Weihnachten. All der zwanghafte Frohsinn und die Besinnlichkeit sind ihm zuwider.

Als die Whos verkünden, dieses Weihnachtsfest dreimal so pompös zu veranstalten, beschließt der Grinch kurzerhand, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Zu diesem Zweck verkleidet er sich als Weihnachtsmann und macht sich mit Max’ Hilfe daran, in der Nacht sämtliche Geschenke und Weihnachtsbäume aus den Häusern der Whos zu stehlen. Sein heimtückischer Plan scheint auch zunächst aufzugehen – bis er auf das kleine Mädchen Cindy Lou Who trifft.

Auf Englisch und Deutsch ein Genuss: Die Stimmen von Sherlock und Sid dem Faultier

Otto Waalkes’ Stimme ist uns aus der Ice Age-Reihe bereits wohlbekannt und seine Interpretation von Sid dem Faultier kann man immer wieder hören. Dem Grinch verleiht er einen etwas raueren Klang, der perfekt zu dem alten Griesgram passt.

Seht hier den deutschen Trailer mit Otto Waalkes als Grinch:

Der Grinch - Trailer 3 (Deutsch) HD

Wer Filme gerne in ihrer Originalversion schaut, kommt auch bei der englischen Version voll auf die Kosten. Benedict Cumberbatch ist für seine einmalige tiefe Stimme bekannt und hat nicht ohne Grund den furchteinflößenden Drachen Smaug in Der Hobbit: Smaugs Einöde gesprochen. Umso herrlicher ist es, diese Stimme nun aus dem Mund des übel gelaunten Grinchs zu hören. Beiden Sprechern kennt man die Freude an dieser Rolle an, die sich sofort auf das Publikum überträgt.

Aus einem Kinderbuch wurde der erfolgreichste Weihnachtsfilm aller Zeiten

1957 erschien das Buch von Dr. Seuss Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat. 2018 spielte der Animationsfilm weltweit über 540 Millionen US-Dollar ein, wie wir euch letztes Jahr schon aufschlüsselten. Er überholte damit nicht nur seinen Vorgänger Kevin – Allein zu Haus, sondern auch alle anderen Weihnachtsklassiker. Und das nicht ohne Grund.

Die von Danny Elfman (Wednesday) komponierte Musik und die weihnachtliche Atmosphäre sowie der Humor der Geschichte bringen uns wieder in eine Vorfreude auf Weihnachten wie in Kindheitstagen. Gemeinsam mit dem Grinch können wir uns darauf besinnen, was die Weihnachtszeit abseits der ganzen Adventshektik wirklich bedeutet.

Der Grinch von 2018 könnt ihr bei Amazon Prime Video im Abo streamen.