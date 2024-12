Der erfolgreichste Weihnachtsfilm überhaupt erobert gerade die Netflix-Charts

Weihnachtsfilme überschwemmen die Netflix-Top-10 und einer davon hat in den letzten Jahren sogar Rekorde gebrochen. Um welchen es sich handelt, lest ihr hier.

Wüsstet ihr aus dem Stegreif, welcher Weihnachtsfilm nach heutigen Maßstäben am meisten Geld eingespielt hat? Da James Camerons Avatar - Aufbruch nach Pandora (zum Glück) nicht als Weihnachtsfilm gilt, handelt es sich um einen anderen Kandidaten, mehr grün statt blau und ziemlich flauschig.

Die Rede ist von dem Animationsfilm Der Grinch, der sich in den letzten Tagen in der Top 10 der Filme bei Netflix niedergelassen hat.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels sieht die Top 10 der Filme bei Netflix so aus:

Der Animationsfilm bei Netflix hat mehr Geld als alle anderen Weihnachtsfilme eingespielt

Der Grinch erschien 2018 in den Kinos und sammelte damals laut Box Office Mojo weltweit über 540 Millionen US-Dollar ein. Da Listen mit den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten in der Regel nicht an die Inflationsrate angepasst werden, steht Der Grinch tatsächlich auf Platz 1 der erfolgreichsten Weihnachtsfilme. Die Top 5 sieht wie folgt aus:

Die Top 5 steht dank der Realverfilmung mit Jim Carrey aus dem Jahr 2000 im Zeichen des grünen Griesgrams. Aber natürlich können wir Kevin - Allein zu Haus nicht unterschlagen. Denn unter der Berücksichtigung der Inflationsrate seit 1990 würde Kevin den Grinch überholen, und zwar deutlich. Demnach würde Kevin - Allein zu Haus heute auf über eine Milliarde Dollar kommen.

Darum geht's in dem Weihnachtsfilm bei Netflix

Der Grinch (deutsche Stimme: Otto Waalkes) ist ein verbittertes, grünhaariges Wesen. Er lebt allein auf Mount Crumpit und hat dort lediglich Gesellschaft von seinem Hund Max. Als Weihnachten vor der Tür steht, beschließt er, dass er einen Weg finden muss, um das Fest der Liebe zu verhindern. Er kann die Freude, die diese Zeit des Jahres auf die Gesichter der Einwohner:innen von Whoville zaubert, einfach nicht mehr ertragen.

Die beiden Verfilmungen von Dr. Seuss' Kinderbuch Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat streamen im Katalog von Netflix. Kevin - Allein zu Haus und die Fortsetzung Kevin - Allein in New York könnt ihr unter anderem im Angebot von Disney+ schauen.