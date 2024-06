Ihr werdet keinen günstigeren OLED mit 55 Zoll finden: LG-TV im Mega-Angebot macht die beste Display-Technologie wirklich bezahlbar

Falls ihr einen neuen Fernseher sucht, müsst ihr nicht bis zum Prime Day warten. MediaMarkt schmeißt euch den LG OLED B3 wahnsinnig günstig hinterher, obwohl das Modell eine extrem gute Bildqualität und eine Top-Ausstattung zu bieten hat.

Wer die beste Bildqualität haben will, kommt derzeit an OLED-Displays nicht vorbei. Dank einzeln abschaltbarer Pixel werden unendliche Kontraste, ein tiefes Schwarz und unglaublich intensive Farben erreicht. Der LG OLED B3 macht den Einstieg jetzt so günstig wie lange nicht!

LG OLED B3 bei MediaMarkt Deal Zu MediaMarkt

MediaMarkt hat den LG-Fernseher für nur 999 Euro im Angebot. Habt ihr einen kostenlosen myMediaMarkt-Account, spart ihr nochmal 100 Euro und schnappt ihn euch für nur 899 Euro. Günstiger geht es derzeit wirklich nicht, wenn für euch nur OLED infrage kommt.

LG OLED B3: Ein besseres Bild gibt es zu diesem Preis nicht

Beim Bild des Einstiegs-OLED stimmt fast alles: Kontrast und Farbtreue sind sehr hoch und sogar in dunklen Szenen könnt ihr noch viele Details erkennen. Auch der Betrachtungswinkel ist sehr hoch. Ihr könnt also entspannt in einer großen Runde die EM schauen, ohne dass ein paar Leute auf der Seite nichts mehr erkennen.



Der einzige große Wermutstropfen ist die niedrige Spitzenhelligkeit von nur 600 Nits. Teurere Modelle haben hier vor allem bei HDR-Inhalten die Nase vorn. Danke exzellentem Tone Mapping sehen Filme und Serien in HDR und Dolby Vision aber auch auf dem B3 exzellent aus.

So oder so solltet ihr euren Raum leicht abdunkeln, damit der Fernseher seine Muskeln spielen lassen kann. Denn das Display ist nicht so gut entspiegelt wie zum Beispiel bei Samsungs QD-OLED-Konkurrent S90C (für 200 Euro mehr bei Amazon im Angebot *). Solltet ihr aber sowieso überwiegend abends fernschauen, ist das halb so wild.

Gaming und Smart-TV auf höchstem Niveau

Um die Ansprüche heutiger Spieler:innen zu erfüllen, muss ein 4K-TV heute einiges bieten. Das erledigt der LG OLED B3 * mit Bravour. Zwei Eingänge mit HDMI 2.1 sorgen mitund den Featuresfürs Zocken auf höchstem Level. Mit der Xbox Series X könnt ihr sogar in Dolby Vision spielen. Die anderen beiden HDMI-Eingänge warten allerdings nur mit HDMI 2.0 auf.

LGs Smart-TV-System gehört schon lange zu den besten auf dem Markt und gibt sich auch hier keine Blöße. Eine durchdachte Bedienung und eine große App-Auswahl lassen kaum Wünsche offen und die geniale Magic-Remote-Fernbedienung sucht ohnehin ihresgleichen.

