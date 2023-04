Im neuen Fast & Furious 10-Trailer wird Vin Diesels Familie von Jason Momoa terrorisiert

Der neue Trailer zu Fast & Furious 10 stimmt nochmal auf das große Action-Duell zwischen Vin Diesel und Jason Momoa ein. Es wird so persönlich wie nie.

Wenn Fast & Furious 10 im Mai ins Kino kommt, bekommen wir laut Michelle Rodriguez den bisher "besten männlichen Bösewicht" der Reihe zu sehen. Gemeint ist Aquaman-Star Jason Momoa, der in seiner Antagonisten-Rolle die Familie von Vin Diesels Dom Toretto ins Visier nimmt. Nach der ersten längeren Vorschau könnt ihr jetzt den neuen Trailer zu Fast & Furious 10 schauen.

Hier ist der neue Fast X-Trailer:

Fast & Furious 10 - Trailer 2 (English) HD

Mit Fast & Furious 10 steuert das Vin Diesel-Franchise langsam auf sein Ende zu

Im kommenden Fast and Furious 10 wird es so persönlich wie nie, denn Momoa spielt Dante Reyes, der Sohn von Hernan aus Fast & Furious Five. In dem Teil der Reihe sind Dom und Brian für den Tod des Drogenbosses verantwortlich. Daher will sich Dante an Diesels Charakter rächen, indem er ihm ebenfalls ein Familienmitglied nach dem anderen nimmt.

Neben Momoa und Brie Larson als Cast-Neuzugänge wird es in Fast & Furious 10 unter anderem ein Wiedersehen mit Jason Statham und Charlize Theron geben.

Der zehnte Teil ist der vorletzte Film der Action-Reihe. Fast & Furious 11 wurde als Finale des Franchise angekündigt. Ab dem 18. Mai 2023 könnt ihr dann erstmal Fast X im Kino schauen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.