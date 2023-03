Fast & Furious 10: Um Brie Larsons geheime Rolle zu verstehen, müsst ihr Teil 7, 8 und 9 nochmal schauen

Bisher ist die Rolle von Brie Larson aus dem Trailer zu Fast & Furious 10 noch ein Geheimnis gewesen. Jetzt hat der Captain Marvel-Star über Details zur Figur und ihre Verbindung zur Reihe gesprochen.

Im kommenden Fast & Furious-Teil ist der Cast gigantisch. Neben Jason Momoa als gefeierter neuer Bösewicht sind auch Stars wie Jason Statham und Charlize Theron wieder mit dabei. Neu an Bord ist Captain Marvel-Darstellerin Brie Larson in einer Rolle, zu der es bis zuletzt noch keine Infos gab. Jetzt hat die Schauspielerin selbst enthüllt, wen sie in Fast & Furious 10 verkörpert.

Brie Larson spielt Tochter von Kurt Russells Figur in Fast & Furious 10

Im Interview mit Total Film sprach der MCU-Star darüber, dass sie in Fast & Furious 10 die Tochter von Mr. Nobody aus den Teilen 7, 8 und 9 spielt. Der von Kurt Russell dargestellte Charakter war ein Regierungsagent, der Vin Diesels Dom Toretto & Co. bei den Missionen unterstützte. Zuletzt war in Fast & Furious 9 zu sehen, wie Nobody mit einem Flugzeug abstürzte.

Über ihre Figur als Tochter von Mr. Nobody sagt Larson gegenüber Total Film:

Tess ist die Tochter von Mr. Nobody. Sie ist technisch gesehen Teil der Agency, aber in gewisser Weise ist sie eine Art Brücke. Sie ist nicht einverstanden mit dem Weg, den die Agentur eingeschlagen hat, jetzt wo ihr Vater nicht da ist. Sie glaubt an das Vermächtnis, das ihr Vater errichtet hat, das zu Dom und zur Familie Toretto steht, und kämpft dafür.

Dom weiß, dass sie einen starken Verstand hat und respektiert definitiv, dass sie sich alle Mühe gegeben hat, mit ihm zu sprechen, und Vertrauen aufbauen möchte. Was er von Tess verlangt, ist ein Test. Wenn es eine unmögliche Aufgabe ist und sie es schaffen kann, dann ist das eine Familie fürs Leben.

Die Familiendynamiken werden in Fast & Furious 10 also einmal mehr komplexer denn je. Wie das aussieht, erfahren wir spätestens ab dem 18. Mai 2023. Dann startet der neue Fast & Furious-Teil in den deutschen Kinos.

