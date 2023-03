Sorry, Jason Statham: Jason Momoa ist der "beste männliche Bösewicht" in 11 Fast and Furious-Filmen

Jason Momoa soll Vin Diesel in Fast and Furious 10 das Fürchten lehren und Kollegin Michelle Rodriguez ist schon mal begeistert von dem Action-Neuzugang.

Jason Statham, Idris Elba und John Cena gucken in die Röhre: Der beste männliche Bösewicht der gesamten Fast and Furious-Reihe (mit dem Spin-off Hobbs & Shaw immerhin 11 Filme) heißt Jason Momoa.

Der Aquaman-Star wird Dom Toretto und seiner Family in Fast & Furious 10 einheizen. F&F-Veteranin Michelle Rodriguez ist von seiner Leistung absolut begeistert, wie sie in einem Interview verraten hat.

Jason Momoa spielt den Sohn eines anderen Fast & Furious-Bösewichts

Im kommenden Fast and Furious 10 spielt Jason Momoa Dante Reyes, der ein überaus persönliches Motiv für seine Rache an Dom Toretto (Vin Diesel) hat. Toretto ist nämlich für den Tod von Dantes Vater Hernan in Fast & Furious Five verantwortlich. In dem Action-Film klauen Dom und Brian (Paul Walker) im Finale den Tresor des brasilianischen Drogenbosses, der bei der anschließenden Verfolgungsjagd ums Leben kommt.

Universal Jason Momoa

"Er ist einer der angsteinflößendsten Bösewichte", erklärte Regisseur Louis Leterrier im Moviepilot-Interview über Fast and Furious 10, "er weiß alles über Dom".



So beschreibt Michelle Rodriguez ihren Co-Star

Michelle Rodriguez, die seit dem ersten Teil der Reihe Doms große Liebe Letty spielt, hatte nur Lob für ihren Co-Star übrig. Im Rahmen eines Events vor dem Start von Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben sagte sie gegenüber Collider :

Rache mit einem Schmunzeln. Es klingt wenig bedrohlich, aber wenn du den Film siehst, weißt du genau, was ich meine. Ich würde sagen, er ist der beste männliche Bösewicht, den wir im gesamten Franchise hatten, denn natürlich ist Charlize [Theron] eine andere Liga. Weißt du, was ich meine? Sie ist eine ganz andere Art von Monster [...].

Universal Michelle Rodriguez

Charlize Therons Bösewichtin Cipher, die erstmals in Fast & Furious 8 auftrat, wird auch in Fast X (so der alternative Titel für Teil 10) zurückkehren. Sie ist überdies eine der wenigen Antagonist:innen der Reihe, die bisher noch nicht zur Family übergelaufen ist. Mal sehen, wie lange Jason Momoas Dante richtig böse bleibt ...



Fast and Furious 10 kommt am 18. Mai 2023 in die deutschen Kinos.