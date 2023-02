Im Test besser als das iPhone: Heute erscheinen die neuen Top-Handys von Samsung und hier bekommt ihr sie

Heute findet der Release der neuen Samsung Galaxy S23 Reihe statt. S23, S23+ und S23 Ultra bekamen in mehreren Tests Traumnoten und überflügeln sogar den Platzhirsch iPhone 14

Am Freitag, den 17. Februar beginnt der offizielle Verkauf für die neuen Smartphones der Samsung Galaxy S23-Reihe. Wie üblich erscheinen drei verschiedene Versionen, die alle zum Release verfügbar sind. Neben einer Basic- und einer größeren Plus-Variante gibt es noch das extrem leistungsstarke Samsung Galaxy S23 Ultra.

Die neuen Samsung Galaxy S23 Smartphones Amazon Zum Deal

Das bieten die Samsung-Smartphones: Neuer Look, neuer Technik

Die neuen Farben Lavender, Cream, Green und Phantom Black sind nicht nur von der Natur inspiriert, sondern bestehen teilweise auch aus natürlichen Farbstoffen.

Aber nicht nur die Optik macht einen riesigen Sprung nach vorn. Die Kameras wurden verbessert und fangen jetzt noch mehr Details ein. Vor allem Nachtaufnahmen profitieren von einer KI, die die Fotos optimiert und heller, farbenfroher und detailreicher macht. Die Fotos sind damit mindestens auf iPhone Niveau, bei Nachtaufnahmen hat das S23 Ultra die Nase vorn: Kein anderes Handy kommt an die Nachtaufnahmen des S23 Ultra heran.



Ein weiteres Highlight ist das 120 Hz OLED Display, das Farben und Helligkeit automatisch anpasst und sogar im starken Sonnenlicht noch gut lesbar ist. Auch in dieser Disziplin spielen die Samsung-Geräte in der Top-Liga.





Samsung Samsung Galaxy S23 Serie





Die Samsung-Smartphones haben mehr Power und Ausdauer

Durch einen neuen, stärkeren Prozessor sind die Galaxy S23-Phones jetzt noch leistungsfähiger. Selbst das Basismodell schlägt das iPhone 14 Plus im Chip Benchmark .

Das Beeindruckende dabei ist, dass dabei keine Kompromisse beim Akku eingegangen werden müssen. Das S23 hält ca. 13 Stunden durch, während das S23 Ultra auf über 16 Stunden kommt.

Bis zu 150 Euro: Bei MediaMarkt, Saturn und Amazon von Ankaufprämie profitieren

Bei MediaMarkt * und Saturn * bekommt ihr die neuen Samsung Smartphones auch.

Gut zu wissen: Wenn ihr euer altes Gerät eintauscht, bekommt ihr Ankaufprämie im Wert von bis zu 150 Euro und spart sogar noch mehr. Auch bei Amazon * könnt ihr euer altes Handy eintauschen.

iPhone geschlagen: So schneiden die Smartphones von Samung in den Tests ab

In zahlreichen Tests erhielten die S23-Handys bereits Spitzenbewertungen. Im Testlabor von Chip landen alle drei S23-Varianten noch vor dem iPhone 14 Plus auf den ersten drei Plätzen. Die Tester heben besonders die stärkere Leistungsfähigkeit, die um einen Tick bessere Kamera und das brilliante Display hervor.

*Bei diesen Links zu Amazon, MediaMarkt und Saturn handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.