In 102 (!) Ländern auf Platz 1: Weltweite Streaming-Sensation bringt Matthew McConaughey nach sechs Jahren zurück

Matthew McConaughey spielt seine erste Hauptrolle seit sechs Jahren. Der Film eroberte die weltweiten Streaming-Charts wie im Sturm. Auch in Deutschland steht er auf Platz 1.

Womöglich habt ihr noch nie etwas von diesem Film gehört. Wenn ihr aktuell aber bei Apple TV+ unterwegs seid, gibt es kein Vorbeikommen an ihm: The Lost Bus. Bereits einen Tag nach seinem Start setzte der Film sich in über 100 Ländern an die Spitze der Charts bei Apple TV+, wo zuvor Highest 2 Lowest und All of You thronten.

The Lost Bus bei Apple TV+ auf Platz 1 der Streaming-Charts

Wenn wir es genau nehmen, befindet sich The Lost Bus aktuell in 102 Ländern auf Platz 1 der Top 10 der beliebtesten Filme bei Apple TV+, darunter auch Deutschland. Das geht aus den Zahlen von Flixpatrol hervor. Die Internetseite sammelt zahlreiche Daten zu Streaming-Diensten und Streaming-Charts und liefert dazu Übersichten.

Dass The Lost Bus so erfolgreich anläuft, dürfte nur die wenigsten verwunden. Immerhin haben wir es hier mit Matthew McConaugheys großem Comeback-Film zu tun. Seit sechs Jahren war der Star aus Interstellar und True Detective in keiner Hauptrolle mehr zu sehen. Jetzt meldet er sich in einem packenden Katastrophenfilm zurück.

The Lost Bus entführt ins Jahr 2018 und erzählt die Geschichte des Camp Fire, das in Kalifornien ausgebrochen ist und sich in den verheerendsten Waldbrand in der Geschichte der USA verwandelt hat. 82.000 Hektar Land wurden durch das Feuer zerstört. 85 Menschen kamen ums Leben. Ihnen will der Film ein Denkmal setzen.

The Lost Bus punktet mit Matthew McConaughey

McConaughey schlüpft in die Rolle eines Busfahrers, der eine 22-köpfige Klasse und deren Lehrerin evakuieren muss. Wir erleben den Waldbrand somit aus der Perspektive eines einfachen Mannes, der unerwartet zum Helden wird. Gleichzeitig erzählt der Film von der Arbeit der Einsatzkräfte vor Ort – Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste.

Nun bleibt es abzuwarten, wie lange sich The Lost Bus bei Apple TV+ in den Charts halten kann. Generell ist die Konkurrenz bei dem Streamer nicht allzu groß, da hier deutlich weniger Originaltitel veröffentlicht werden wie bei Netflix.