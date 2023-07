In 2 Tagen kommt der größte Sci-Fi-Film der letzten 20 Jahre erstmals in 4K ins Heimkino: Er war 15 Jahre in Arbeit und brach alle Rekorde

Lange hat es gedauert, aber diese Woche kommt James Camerons Science-Fiction-Blockbuster Avatar - Aufbruch nach Pandora erstmals in einer 4K UHD-Disc ins Heimkino.

15 Jahre arbeitete James Cameron an Avatar - Aufbruch nach Pandora. Als er 2009 ins Kino kam, veränderte der Blockbuster das Effekte-Kino aus Hollywood für immer. Ausgerechnet dieser Sci-Fi-Meilenstein war jedoch jahrelang nicht in der bestmöglichen Bildqualität im Heimkino zu sehen. Das ändert sich diese Woche.

Der erfolgreichste Sci-Fi-Film aller Zeiten erscheint am 13. Juli erstmals als 4K-Blu-ray. Kurz nach der Heimkino-Veröffentlichung des Sequels Avatar 2: The Way of Water * kommt ihr also in den Genuss einer Ultra HD-Fassung von James Camerons Blockbuster.

Avatar in 4K sichern Deal Zum Deal

Das ist über die 4K-Disc von Avatar - Aufbruch nach Pandora bekannt

Amazon bietet Avatar: Aufbruch nach Pandora als 4K-Blu-ray im Keep Case * mit Schuber zum Preis von 29,99 Euro an.

Die 4K-UHD-Edition beinhaltet neben der UHD-Blu-ray auch noch eine Blu-ray- und DVD-Fassung des Films. Enthalten sind sowohl die Kinofassung als auch die ungeschnittene Director's Cut Variante. Außerdem kommt ihr in den Genuss folgender Boni:

Featurette: Erinnerungen an "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

Featurette: "Avatar – Aufbruch nach Pandora": Ein Blick zurück

Making-Of Die Entstehung von "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

Making-Of Clips

Disney Avatar - Aufbruch nach Pandora

James Camerons Avatar liegt in einer hochskalierten 4K-Version als Remaster auf UHD-Blu-ray vor.



Darum geht's in dem Science-Fiction-Film von James Cameron

Das Naturparadies Pandora wird von den Na'vi bewohnt und ist reich an dem für den Menschen wertvollen Rohstoff Unobtainium. Da der Mensch in der Atmosphäre Pandoras nicht existieren kann, wurde ein wissenschaftliches Projekt initiiert, bei dem genetisch manipulierte Hybride aus menschlicher und Na’vi DNA erschaffen wurden: die sogenannten Avatare. Dieser Avatar wird von Jake Sully (Sam Worthington) gesteuert, indem sein menschliches Gehirn und die Gefühlsrezeptoren mit dem Avatar-Körper verbunden wird.



Während Jakes Erkundungen auf Pandora trifft er die Na’vi-Frau Neytiri (Zoe Saldana), die ihn sofort fasziniert. Durch sie lernt er nach und nach das Leben und die Kultur der Na’vis kennen. Doch je mehr Zeit Jake mit den Na’vis verbringt, desto mehr gerät er in einen Konflikt. Er muss sich entscheiden, auf wessen Seite er steht – in einem Kampf, der über das Schicksal einer ganzen Welt entscheidet.

Auch Avatar 2 konnte den ersten Teil finanziell nicht toppen

Avatar wurde zwar nicht gerade zum Kritikerliebling (die Reaktionen waren trotzdem überwiegend positiv), doch setzte er mit seinen visuellen Effekten und dem 3D-Einsatz Maßstäbe. Finanziell brach Avatar diverse Rekorde und erklomm Platz 1 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Eine Stellung, die er dank Wiederveröffentlichungen gegen Avengers: Endgame verteidigen konnte. Der vergangenen Winter veröffentlichte Avatar 2: The Way of Water schaffte es demgegenüber "nur" auf Platz 3.

Die Geschichte von Jake und Neytiri wurde längst nicht zu Ende erzählt. Avatar 3 startet im Dezember 2025, Avatar 4 folgt im Dezember 2029 und Avatar 5 im Jahr 2031. Ob Cameron diese Kinostarts wirklich einhält, ist aber fraglich.